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Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

08:111/04/2025, Salı
IHA
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Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi yetkililerine teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 2'si çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ege Denizi'nin Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Hemen harekete geçen KB-115 isimli Sahil Güvenlik Botu, Midilli Adası'na doğru ilerlemekte olan lastik botu durdurarak içindeki 2'si çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.


Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 35 göçmene yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. Aralarında kadınların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi yetkililerine teslim edildi.





#ayvalık
#balıkesir
#göçmen

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