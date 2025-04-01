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‘Dur' ihtarına uymayarak kaçan gencin babası aracını polislerin önüne kırdı

‘Dur' ihtarına uymayarak kaçan gencin babası aracını polislerin önüne kırdı

08:261/04/2025, Salı
IHA
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Panik yaptıkları için kaçtıklarını söyleyen şüphelilerin aracında uyuşturucu madde bulundu.
Panik yaptıkları için kaçtıklarını söyleyen şüphelilerin aracında uyuşturucu madde bulundu.

Eskişehir'de ‘dur' ihtarına uymayarak uyuşturucu olduğu iddia edilen hapları atıp kaçmaya başlayan şahıslar ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheliler ve aracını polis otosunun önüne kırarak ekipleri durdurmaya çalışan bir şüphelinin babası gözaltına alınırken, sürücülere toplam 50 bin TL para cezası kesildi.

Eskişehir Odunpazarı'nda polisin şüphe üzerine durdurmak istediği O.B. (24) idaresindeki 26 AJV 180 plakalı otomobil, ‘Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü sürücü, cadde ve sokaklarda tehlikeli manevralar yaparak izini kaybettirmeye çalıştı. Kilometrelerce durmayan araçtaki şahıslar, iddiaya göre camdan uyuşturucu olduğu öngörülen maddeleri dışarı attı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli araçtaki yolculardan birinin babası olan A.S. (50), 26 AFJ 171 plakalı aracını polis otosunun önüne kırarak polisi engellemeye çalıştı. Her iki araç da polis tarafından Emek Mahallesi Orhan Seyfi Orhon Sokak üzerinde durduruldu.


Panik yaptıkları için kaçtıklarını söyleyen şüpheliler, araçta uyuşturucu madde bulunmadığını iddia etti. Ekiplerce kaçarken şahısların etrafa attığı haplardan bazıları ise bulunarak muhafaza altına alındı. Her iki araç sürücüsüne de farklı maddelerden toplam 50 bin TL para cezası kesildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#eskişehir
#odunpazarı
#polis

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