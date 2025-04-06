Aileler arasında kavga: Damat tartıştığı kaynanasını bıçakladı

Bursa Yıldırım'da Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde daha önceden aralarında tartışma bulunan aileler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında damat Fatih K., kaynanası Birgül A.'yı bıçakla göğsünden yaraladı. Çıkan arbede sırasında Mahmut A. ve Cevdet A. darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.