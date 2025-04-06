Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde, Ordu istikametine seyir halinde olan Zekeriya Ateş (59) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı şeride geçerek Samsun istikametine seyir halinde olan Taner Aydın (33) idaresindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu sürücü Zekeriya Ateş, otomobilde bulunan Gülcan Ateş (49) ile diğer otomobil sürücüsü Taner Aydın ile yanında bulunan Aydın Aydın (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kurtarılan Emirhan Ateş (24) ise kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.