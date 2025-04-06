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Nakliye şebekesi tarafından çalınan 4 tır dolusu malzeme ele geçirildi

Nakliye şebekesi tarafından çalınan 4 tır dolusu malzeme ele geçirildi

08:056/04/2025, Sunday
IHA
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İstanbul'dan 4 adet tıra yüklenerek Gaziantep'e gönderilen malzemeler, İskenderun'da yakalandı.
İstanbul'dan 4 adet tıra yüklenerek Gaziantep'e gönderilen malzemeler, İskenderun'da yakalandı.

İstanbul'dan Gaziantep'e gönderilen 4 tır dolusu temizlik malzemesi, bebek bezi ve klimalar, nakliye şebekesi tarafından Hatay'a getirilerek 2 depoya indirildi. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan çalışmada; geçtiğimiz günlerde farklı tarihlerde İstanbul'dan 4 adet tıra yüklenerek Gaziantep'e gönderilen malzemelerin İskenderun ilçelisinde Meydan Mahallesi ve Arsuz ilçesinde Karahüseyinli Mahallesi'ne getirildiğini belirledi. Nakliye şebekesi tarafından çalınan adreslere yapılan baskında 4 tır dolusu; 33 palet bulaşık deterjanı (4 bin 200 adet), 63 palet bulaşık tableti (9 bin adet), 29 palet bebek bezi (bin 300 paket), 98 adet klima iç ve dış ünite ele geçirildi. Olayın şüphelileri olduğu tespit edilerek gözaltına alınan B.Ç. ve N.A. hakkında adli işlem başlatıldı.



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