Antakya'daki büyük yıkım uydu fotoğrafında

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde puana kadar 18 bin 991 kişi hayatını kaybetti, 75 bin 523 kişi yaralandı. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin vurduğu 10 kentte 12 bin 141 bina ile 66 bin 58 bağımsız bölüm ağır hasarlı ya da yıkık. Merkeze üssüne en yakın olan yer üzerindeki noktadır. Burası aynı zamanda depremin en çok hasar yaptığı veya en kuvvetli olarak hissedildiği noktadır.