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Antakya'daki büyük yıkım uydu fotoğrafında

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol'un paylaştığı, deprem öncesi ve sonrasına ait uydu fotoğraflarında Antakya'nın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü. 

15:45 . 10/02/2023 Cuma
DHA
Antakya'daki yıkım, uydu fotoğrafında

Antakya'daki yıkım, uydu fotoğrafında

İTÜ'den iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay Antakya'ya ait 2 uydu fotoğrafını paylaştı.



Doç. Dr. Önol'un, Avrupa Uzay Ajansı'nın 'sentiel-hub.com' üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği fotoğrafların ilki, deprem öncesi 25 Ocak'a ait. İkinci fotoğraf ise aynı açıdan ve deprem sonrası 9 Şubat tarihli. Bu fotoğraflardan oluşan simülasyonda, depremle Antakya'nın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü. 



#İstanbul Teknik Üniversitesi
#İTÜ
#Deprem
#Antakya
42 dakika önce
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Antakya'daki büyük yıkım uydu fotoğrafında
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