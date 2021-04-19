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ANTALYA

Antalya balon balığı kaynıyor: Oltalara 4’er 4’er takılıyor

Antalya’da amatör balıkçıların oltaları balon balıklarıyla doldu. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde Antalya kıyılarında fazlaca görülen ve vatandaşları tedirgin eden balon balıklarıyla ilgili, “Popülasyon artmaya devam ediyor. Şuana kadar bize bir şey yapmadığına göre kimse korkmasın. Endişeye gerek yok, herkes rahatlıkla denize girebilir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Antalya balon balığı kaynıyor: Oltalara 4’er 4’er takılıyor
sabah denize açılan balıkçıların oltasına balon balıklarının 4 kancaya birden takıldığı görüldü.

Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Akdeniz ve Ege kıyılarına yerleşen istilacı balık türü sayısı 600’e ulaştığı bildirildi. Özellikle zehirli aslan balıkları ile balon balıkları, Akdeniz için en büyük tehlike oluşturuyor. Balon balıkları hem tüketildiği zaman zehirli olmaları hem de çevrelerine verdikleri zararla biliniyor.

  • Son dönemde balıkçıların ağlarına zarar veren, tüketildiği zaman ölüme neden olan, zaman zaman kıyıya yaklaşmaları nedeniyle vatandaşları tedirgin eden balon balığının Akdeniz’deki popülasyonu artmaya devam ediyor. Kısa süre önce Antalya kıyılarında balıkçıların oltalarına takılıp, kıyıda görülen dev balon balıkları vatandaşları tedirgin etmişti. Öte yandan sabah denize açılan balıkçıların oltasına balon balıklarının 4 kancaya birden takıldığı görüldü.


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"Artış devam ediyor"

Türkiye kıyılarında yaklaşık 15 yıldır balon balığının popülasyonunda artışın devam ettiğini bildirdi.

  • Kızıldeniz kökenli türlerin giriş yapmaya devam ettiğini dile getiren Gökoğlu,“ Bunların içinde de en çok artış göstereni balon balığıdır. Kıyılarımızda 7 tür balon balığı var. Tarım ve Orman Bakanlığı bu türlerinden birinin yakalanmasını ve kuyruğunun değerlendirilmesi için teşvik koydu. Balıkçılarımızın baş belası oldu” diye konuştu.


Balon balığının parazitleri yüzünden birçok balık türü tehlikede: Ölümlerle karşılaşma riskimiz var
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Türkiye sularındaki 512 balık türünden özellikle ekonomik değeri bulunan levrek, zargana, lüfer gibi 34 türde balık parazitlerine rastlanıldığını belirten Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, bu parazitlerden 24 türün ise ekonomik kayıplara neden olduğunu söyledi.
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Özak, balıkların yüzgeçlerine, ağız içerisine ve solungaçlarına tutunan parazitlerin dokularda deformasyon yaptıklarını ve balıkların beslenememe başta olmak üzere çeşitli hastalıklara bağlı olarak öldüklerini kaydetti.
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İklim değişikliği nedeniyle Kızıldeniz'den 101 yeni balık türünün Akdeniz'e geldiğini kaydeden Doç. Dr. Argun Akif Özak, bu türlerden sadece balon ve aslan balıkları hakkında çalışmalar yapıldığını aktardı.
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Özak, siyanürden 1200 kat daha etkili olan tetrodotoksin zehri barındırması, tüketildiğinde çok sayıda ölüm vakasına neden olması ve balıkçıların ağlarına da zarar vermesiyle tanınan balon balıklarının taşıdığı 'caligus lagocephali' isimli parazitin de tehlikeli olduğunu anlattı.
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Parazitlerin halk arasında 'balık biti' veya 'balık kenesi' olarak da bilindiğine dikkat çeken Özak, şunları söyledi: Özellikle balon balıkları başlı başına bir problem olmasına rağmen üzerinde taşıdığı parazitlerde yapılan incelemelerde Akdeniz'de daha önceden görülmeyen türler olduğunu tespit ettik. Bunlardan en bilineni caligus lagocephali. Bu balıklar Japonya, Hindistan kıyılarından göç ederek üzerlerindeki parazitleri Akdeniz'e ulaştırdı. Bu parazitlerin ekonomik değere sahip balıklara sıçraması durumunda ciddi ölümlerle karşılaşma olasılığımız var. Fakat bu balıklar insan sağlığını tehdit etmiyor. Ekonomik anlamda balık yetiştiriciliğinde ve avcılıktan elde edilen balıkların sayısının ciddi anlamda azalmasında etken olabilirler.
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Balon balığının parazitleri yüzünden birçok balık türü tehlikede: Ölümlerle karşılaşma riskimiz var
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, siyanürden 1200 kat daha etkili olan 'tetrodotoksin' zehiri barındıran balon balıklarında, daha önce Akdeniz'de görülmeyen parazitler tespit edildiğini söyledi. Doç. Dr. Özak, "Balon balıkları başlı başına bir problem olmasına rağmen üzerinde taşıdığı parazitler de tehlike saçıyor. Bunlardan en bilineni caligus lagocephali. Bu parazitlerin ekonomik değere sahip balıklara sıçraması durumunda ciddi ölümlerle karşılaşma olasılığımız var" dedi.

"Endişeye gerek yok"

Son dönemde balon balıklarının kıyıya yakın yerde vatandaşlar tarafından oltayla yakalandığını aktaran Gökoğlu, “Balon balıklarından su içinde korkulmasına gerek yok. Eğer balon balıkları saldırgan olsa su altına daldığımız zaman ilk bize zarar verirdi. Şuana kadar bize bir şey yapmadığına göre kimse korkmasın. Ender vakalar olabilir. Endişeye gerek yok, herkes rahatlıkla denize girebilir. Hem küçük, hem büyük türü dalgaların altına girebilir ama endişeye gerek yok. Balon balıklarının bulunduğu okyanuslarda kimse denize girmezdi. Herkes rahatlıkla Antalya’da denize girebilir” diye konuştu.

Balon balığını yiyen bir başka tür olmadığı için aşırı derecede çoğalmaya devam ettiğinin altını çizen Gökoğlu, ileride Akdeniz’de bir denge kurulmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Antalya Lara sahilinde zehirli balon balığı sürüsü görüntülendi
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Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı ve zehirli türler arasında olan, bakanlığın, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesini hayata geçirdiği balon balıkları, her geçen gün çoğalıyor.
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Antalya'nın Lara Bölgesi'nde avlanan balıkçılar, bu sabah her biri 5 kiloyu bulan balon balığı sürüsü görüntüledi.
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Sığ sulara kadar girebilen balıkları kayda alan balıkçının yaşadığı korku ve endişe, sözlerine yansıdı.
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Amatör balıkçı, Antalya sahilleri, plajlarında şu an için balon balığı kaynıyor. Her biri 4 veya 5 kilo. Burası Lara Örnekköy plajları. Şu an kıyıya 100 metre yokuz, 50 metre falan. Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım dedi.
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Bu sırada balıkçıların oltayla yakaladıkları balon balığını tekneye çektikleri görüldü.
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Bu arada, amatör balıkçılar, yakaladıkları bir köpek balığını da denize bıraktı.
Antalya Lara sahilinde zehirli balon balığı sürüsü görüntülendi
Antalya'nın Lara bölgesinde avlanan balıkçılar, Örnekköy Plajı'na 100 metre mesafede, istilacı ve siyanürden 1200 kat daha zehirli bir tür olan onlarca balon balığı görüntüledi. Bir balıkçının "Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım?" sözleri de cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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