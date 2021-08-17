Gündem Antalya Bilim Merkezi açılışa hazır
ANTALYA

Antalya Bilim Merkezi açılışa hazır

Kepez Belediyesi’nin, gençleri bilimin ışığında geleceğe hazırlamayı hedeflediği Antalya Bilim Merkezi açılışa hazır hale getirildi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Antalya Bilim Merkezi açılışa hazır​
Fotoğraf: Arşiv

Kepez Belediyesi’nin, gençleri bilimin ışığında geleceğe hazırlamayı hedeflediği Antalya Bilim Merkezi açılışa hazır hale getirildi. Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Eski Dokuma Fabrikası içerisindeki 12 bin 500 metrekarelik alana TÜBİTAK işbirliğinde kurulan Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi, açılış için gün sayıyor.

  • Tüm hazırlıkların tamamlandığı ve 14 Ağustos’ta açılması planlanan Antalya Bilim Merkezi, ülke genelinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Aylar öncesinden kapılarını deneme eğitimleri için öğrencilere açan Antalya Bilim Merkezi’nde çocuk ve gençler deneysel ve uygulama çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Bilim Merkezi, daha resmi açılışı yapılmadan gelecek nesillerin bilime ilgi ve meraklarını artıracak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağlayacak imkanları Antalya’nın çocuk ve gençlerine sunuyor.

Kuruluş aşamasında birçok akademisyeni ağırlayarak, dikkatleri üzerine çeken Antalya Bilim Merkezi’nin açılışı da Kepez Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi(AÜ) işbirliğiyle üretilen elektrikli otomobille yapılacak.

Abone Ol Google News
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.
Türkiyenin koronavirüs yoğunluk haritasında son durum belli oldu

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

17 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Beklenen özür açıklaması geldi

Beklenen özür açıklaması geldi

Evinden sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.