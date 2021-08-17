Kepez Belediyesi’nin, gençleri bilimin ışığında geleceğe hazırlamayı hedeflediği Antalya Bilim Merkezi açılışa hazır hale getirildi. Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Eski Dokuma Fabrikası içerisindeki 12 bin 500 metrekarelik alana TÜBİTAK işbirliğinde kurulan Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi, açılış için gün sayıyor.
- Tüm hazırlıkların tamamlandığı ve 14 Ağustos’ta açılması planlanan Antalya Bilim Merkezi, ülke genelinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Aylar öncesinden kapılarını deneme eğitimleri için öğrencilere açan Antalya Bilim Merkezi’nde çocuk ve gençler deneysel ve uygulama çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Bilim Merkezi, daha resmi açılışı yapılmadan gelecek nesillerin bilime ilgi ve meraklarını artıracak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağlayacak imkanları Antalya’nın çocuk ve gençlerine sunuyor.
Kuruluş aşamasında birçok akademisyeni ağırlayarak, dikkatleri üzerine çeken Antalya Bilim Merkezi’nin açılışı da Kepez Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi(AÜ) işbirliğiyle üretilen elektrikli otomobille yapılacak.