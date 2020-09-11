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Gündem Antalyada kartın ATMye sıkışmasını sağladılar Turistlerin parasını çektiler
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Antalya haberleri: ​Antalya'da kartın ATM’ye sıkışmasını sağladılar: Turistlerin parasını çektiler

Antalya'da kartın ATM’ye sıkışmasını sağladılar: Turistlerin parasını çektiler

Antalya'da hırsızların turistlere yaşattıkları olay şok etkisi gösteriyor. Antalya'da para çekmek isteyen turistlere yardım ediyormuş gibi yanaşan hırsızlar turistler ayrıldıktan sonra kartı çıkarıp para çektikleri iddia edildi. Şüpheli 4 kişi yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Rus turistleri mağdur ettikleri belirlenen dört şüpheliden 3’ü tutuklandı, bir kişiye adli kontrol kararı verildi.
Rus turistleri mağdur ettikleri belirlenen dört şüpheliden 3’ü tutuklandı, bir kişiye adli kontrol kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu turistler Antalya'nın Kumköy bölgesinde bir banka ATM’sinden para çekeceği esnada yardım amaçlı iki kişi yanlarına geldi. İşlem sırasında kartın ATM’ye sıkışması sebebiyle turistler para çekemeden ATM’den ayrıldılar.

Kartın iptali için bankayı aradıklarında yaklaşık 32 bin Rus Rublesinin başka ATM’den çekildiğini öğrenip jandarmaya müracaatta bulundular.

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Rus turistleri mağdur ettikleri belirlenen dört şüpheliden 3’ü tutuklandı, bir kişiye adli kontrol kararı verildi.

Bankamatiklerden 30 bin Rus Rublesi ve 74 ABD Doları çektiler

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen soruşturma sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Ş.D., L.P., M.İ. ve A.A. isimli 4 şüpheli yakalandı.

Çolaklı turizm bölgesinde başka Rusya uyruklu turistleri de aynı yöntemle mağdur ettikleri ve farklı bankamatiklerden 30 bin Rus Rublesi ve 74 ABD Doları çektikleri belirlenen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden A.A. hakkında adli kontrol kararı verilirken, Ş.D., L.P. ve M.İ. ise tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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