Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya Havalimanı'nda asma tavan çöktü: Çökme olan bölüm kapatıldı

Antalya Havalimanı'nda asma tavan çöktü: Çökme olan bölüm kapatıldı

13:3217/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Antalya Havalimanı'nda asma tavan çöktü
Antalya Havalimanı'nda asma tavan çöktü

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, havalimanında küçük alanda alçı asma tavanın çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığını, uçuşlarda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, havalimanında küçük alanda alçı asma tavanın çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığını, uçuşlarda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.


Seyitoğlu, AA muhabirine, iç hatlar terminalinde check-in işlemlerinin yapıldığı girişteki alanda alçı asma tavanın çöktüğünü söyledi.


Çökmeyle bir kişinin omzundan hafif yaralandığını ve tedavi edildiğini aktaran Seyitoğlu, "Çökme olan tarafı kapattık. Uçuşlarda, hava trafiğinde herhangi bir sorun yok." dedi.



#Antalya
#asma tavan
#çökme
#yaralı
#Antalya Havalimanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xiaomi yeni bir elektrikli YU7 modelini tanıttı: Tesla'nın pabucu dama atılabilir