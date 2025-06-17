Antalya Havalimanı'nda asma tavan çöktü: Çökme olan bölüm kapatıldı

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, havalimanında küçük alanda alçı asma tavanın çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığını, uçuşlarda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Çökmeyle bir kişinin omzundan hafif yaralandığını ve tedavi edildiğini aktaran Seyitoğlu, "Çökme olan tarafı kapattık. Uçuşlarda, hava trafiğinde herhangi bir sorun yok." dedi.