Gündem Antalya Valisi Yazıcıdan Asiye açıklaması Bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak
ANTALYA

Antalya Valisi Yazıcı'dan Asiye açıklaması: Bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş ile ilgili açıklamada bulunarak, "Dün dünya çapındaki ünlü hocamız Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın başarılı operasyon geçirdiğini değerlendiriyoruz. Ömer hocamızla da konuştuk. Şu an yoğun bakımda, henüz uyandırılmadı. Bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Antalya Valisi Yazıcıdan Asiye açıklaması: Bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak
​Antalya Valisi Ersin Yazıcı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası Prof. Dr. Ömer Özkan'dan Asiye'nin durumu hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı
HAYAT
Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı

"Asiye bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak"

Asiye'nin durumu hakkında açıklama yapan Vali Yazıcı, şunları söyledi:

  • "Asiye kızımızın annesi, babası, dedesi ve halası buradaydı. Moralleri iyi şükürler olsun. Dün dünya çapındaki ünlü hocamız Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın başarılı operasyon geçirdiğini değerlendiriyoruz. Ömer hocamızla da konuştuk. Şu an yoğun bakımda, henüz uyandırılmadı. Bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak. Ömer hocam başarılı bir operasyon olduğunu söyledi. Tabii ki çok ciddi manada doku zedelenmeleri olduğu için önümüzdeki aylarda yeni operasyonların yapılması gerekecek. Ailenin durumu ve moralleri iyi. Cuma gecesinden beri kendilerini misafir ediyoruz. Önce anne ve babaları geldi, sonra büyük babası ve ablasıyla geldiler. İnşallah bu feci olayı bir daha yaşamayız."

Gaziantep'te iki pitbullun saldırdığı çocuğa kalçadan alınan doku nakledildi
GÜNDEM
Gaziantep'te iki pitbullun saldırdığı çocuğa kalçadan alınan doku nakledildi

"Asiye kızımız güzel günler görecek"

Vali Yazıcı, "Herkesin çok dikkatli olmasını istiyoruz. Hayvanseverlerin de hayvanı olanların da mutlaka hassas ve dikkatli olmaları gerektiğini değerlendiriyoruz. Asiye’miz kurtulacak. İnşallah, güzel günler onu bekliyor. Biz de inanıyoruz. Başarılı operasyon geçirdi. Akdeniz Üniversitesi'nin bu konudaki Türkiye'deki en iyi yer olduğunu, Ömer hocamızın bu konuda uzman ve profesyonel olduğunu bizzat hasta yakınlarından kendim dinledim. Hocamıza da üniversitemize de güveniyorlar" diye konuştu.

Asiye’den güzel haberler gelsin: İlk ameliyatı oldu
GÜNDEM
Asiye’den güzel haberler gelsin: İlk ameliyatı oldu

Vali Yazıcı, Asiye'nin ailesiyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Cumartesi sabah geldiler, misafir ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üniversitemiz de gerekli her şeyi yapıyor. Teknik konularda aileyle alakadar oluyoruz. Arkadaşlarımız onlarla birlikte herhangi bir ihtiyaçları olmadığını ifade ettiler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü
OYNAT 00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asiye'min gözlerinden öpüyorum. Gerek Vali bey gerek Fatma hanım üzerinden süreci yakından takip ediyorum. Namazlarımda da dua edeceğim' dedi.


Hepsi tek bir evden çıktı

Hepsi tek bir evden çıktı

​Kılıç, kama, bıçak, silah her şey var.
Dünya boş her şey yalan

'Dünya boş her şey yalan'

Başına gelmeyen kalmadı: Altı yıldır 2 metrelik teknede yaşıyor...
Komşuda Akıncı İHA paniği

İçişleri Bakanı Soylu İBB'deki terör teftişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı.

​Birbirlerinden gizli çalışıyorlar.
Verdiği mücadele yürek ısıtıyor

Verdiği mücadele yürek ısıtıyor

​11 yaşındaki Ömer dondurucu soğukta çobanlık yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.