Antalya yedi ayda 3 milyon 396 bin turist ağırladı

Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve Kovid-19 salgını sürecinde de sağlıklı ve güvenli turizmin adresi haline gelen Antalya, 7 ayda 3 milyon 396 bin turiste ev sahipliği yaptı.

2020'YE GÖRE DÖRT KAT ARTIŞ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl 1 Ocak-31 Temmuz'da 760 bin 203 turistin ziyaret ettiği Antalya'ya bu yılın aynı döneminde 3 milyon 396 bin 7 turist geldi.

EN ÇOK RUSLAR ZİYARET ETTİ

Rusya 1 milyon 127 bin 716 turistle kente en fazla misafir gönderen ülke oldu. Rusya'yı 670 bin 930 misafirle Ukrayna, 389 bin 405 turistle Almanya, 175 bin 570 misafirle Polonya, 98 bin 683 turistle Kazakistan takip etti.

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ALMANYA'DAN TALEPLER ARTIŞTA

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, "Gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300'lerin üzerinde artış var. Rezervasyonlar gerçekten çok iyi artıyor ve yıl sonuna kadar sezon uzayacak. Almanya'dan ciddi rezervasyonlar gelmeye başladı" dedi.

EKONOMİ Antalya'ya turist akını: 4 günde geçen yılın temmuzunu geçti