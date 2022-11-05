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POLİTİKA

Antalya yeni Davos olacak

Tahıl koridoru ile Ukrayna-Rusya arasında ilk diyaloğun temellerinin atıldığı Antalya Diplomasi Forumu küreselleşme yolunda. AK Parti, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı’nın kurulması için Meclis’e 10 maddelik bir yasa teklifi sundu.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Antalya yeni Davos olacak
Antalya Diplomasi Forumu.

Karadeniz’de tahıl koridoru ile Ukrayna-Rusya arasında ilk diyaloğun temellerinin atıldığı Antalya Diplomasi Forumu küreselleşme yolunda.

AK Parti, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı’nın kurulması için Meclis’e 10 maddelik bir yasa teklifi sundu. Teklifle Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki arabuluculuk girişimleri kapsamında, 10 Mart’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı bir araya getiren Antalya Diplomasi Forumu kurumsal bir yapıya kavuşacak.

YENİ BİR DÖNEMİ AÇACAK

Tahıl ve enerji krizleri başta olmak üzere küresel arenada yaşanan sorunlara yapıcı katkıda bulunmak için çabalarını esirgemeyen Türk diplomasisinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan bu adımla Antalya Diplomasi Forumu Vakfı’nın Davos Forumu’na rakip olması bekleniyor. Vakıfla birlikte küresel alanda söz sahibi olan Antalya Diplomasi Forumu’nun saygınlığı daha da artacak. Türkiye’yi, diplomasi ve dış ilişkilerle tanıtmak, Türkiye’nin diğer ülkeler ile dostluğunu ve iş birliğini geliştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak için kurulacak olan vakıf, diplomasi alanında forum ile toplantı, konferans, seminer, sempozyum, kurs, çalıştay ve benzer etkinlikler düzenleyecek. Vakıf, yurt dışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği de yapacak.

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