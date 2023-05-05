Antalya’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Foto/arşiv
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.
Deprem 37.79 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Antalya
#Deprem
#Kaş
2 saat önce
Foto/arşiv
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.
Deprem 37.79 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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