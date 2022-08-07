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ANTALYA

Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyada 4,1 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 31.89 km olarak ölçüldü.

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