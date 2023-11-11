Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberine göre, saat 12.05'te Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 89 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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Son dakika haberine göre, saat 12.05'te Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 89 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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