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Gündem Antalyada 5,2 büyüklüğünde deprem
ANTALYA

Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Antalya ve çevresinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Depremle ilgili bize ulaşan olumsuz bir ihbar yok" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı.
Depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı.

Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, depremle ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadığını söyledi.

Antalya Valisi Yazıcı, "Şu ana kadar hiçbir ilçemizden hasar bildirilmedi. Tedirgin olan vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Deprem deniz merkezliydi. Bu nedenle herhangi bir vatandaşımız ya da bina hakkında olumsuz bir bilgi elimize ulaşmadı" dedi.

Panik yaşan vatandaşlar, depremin ardından sokaklara indi.

AFAD: Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Antalya'da 5,2 şiddetinde deprem: Vatandaşlar kendilerini dışarı attı
OYNAT 00:39
Antalya'da 5,2 şiddetinde deprem: Vatandaşlar kendilerini dışarı attı
AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 5,4 olarak duyurdu. Deprem Mersin ve Konya'dan da hissedildi. Sarsıntı sonrası vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini belirtiyor, tüm ekiplerimizin teyakkuzda olduğu bilgisiyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Tvnet yayınına telefon bağlantısı gerçekleştiren Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, Antalya'daki depremin son zamanlarda meydana gelen depremlerden bağımsız olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Son zamanlarda olan depremlerin hepsinin nedenleri farklı. Birbirleriyle alakası yok. Tamamen tesadüf. Akdeniz'de çok büyük depremler oldu tarihte, bu boyutta kalması iyi bir şey. Bu büyüklükte bir deprem sürpriz değil. Öncü deprem değildir, çünkü arkasında bir yığılma olmadı, yani peş peşe olmadı. Depremden sonra başka bir deprem beklemek doğru bir şey değil."

Son depremler: Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Antalya, Mersin, Konya ve Denizli'de de hissedildi
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Son depremler: Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Antalya, Mersin, Konya ve Denizli'de de hissedildi

Malatya ve çevresinde şiddetli deprem
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Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

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Canlı yayında Malatya'daki depreme yakalanan konuk dua etmeye başladı
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Canlı yayında Malatya'daki depreme yakalanan konuk dua etmeye başladı
Malatya'da meydana gelen 4,7'lik depremin şiddeti, yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayına da yansıdı. Vuslat TV'deki program sırasında yaşanan depremde, sunucu ve konuğu kısa süreli panik yaşadı. Öte yandan aynı TV kanalında yapılan röportaj sırasında da deprem paniği yaşandı. Kayıt sırasındaki deprem ile birlikte konuğun dua etmesi ve ardından yaşananlar böyle kaydedildi.
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AFAD verilerine göre büyüklüğü 5.2.
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