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Antalya'da 84 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 84 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

11:48 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Antalya'da yakalandılar

Antalya'da yakalandılar

Antalya'nın Kaş ilçesinde 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığının İnönü koyunda bir grup yabancının bulunduğunu belirlemesi üzerine bölgeye hareket etti.

Sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu 84 İran, Irak ve Afganistan uyruklu tekneye bindikleri sırada yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığını değerlendirilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.




#antalya
#düzensiz göçmen
#Kaş
#Sahil Güvenlik
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