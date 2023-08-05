Antalya'da aşırı nem bunaltıyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 85'e ulaştı.