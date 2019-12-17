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ANTALYA

Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi: Zanlı ikna edilerek gözaltına alındı

Antalya’da elinde silahla özel bir bankaya gelip içerideki erkek çalışanları rehin alan ve polis tarafından ikna edilen şüphelinin Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi. Soygun girişimcisinin elindeki tabancanın ise kurusıkı olduğu bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şüphelinin ifadesinde doktor olduğunu, kendisinin dolandırıldığını ve bu sebeple dikkat çekmek için bu eylemi yaptığı bilgisi verildi.

Haber Merkezi İHA
Soygun girişimde bulunan zanlı yakalanarak emniyete götürüldü.
Soygun girişimde bulunan zanlı yakalanarak emniyete götürüldü.

Antalya’da bu sabah saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindenki özel bir banka şubesine gelen ve silahlı olduğunu söyleyen erkek şüpheli, üzerinde patlayıcı olduğunu söyleyip kadın banka personellerini dışarı çıkartıp erkeklerin içeride kalmasını istedi. Dışarı çıkan kadın görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis Konyaaltı Caddesi’ni çift yönlü olarak trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı, özel harekat polisi de destek verdi. Çelik yeleklerini giyen polisler çalışmalarına devam ederken jammerli özel harekat aracı da bölgede yerini aldı. Şüpheli, görüşmelerin ardından ikna edilip gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ın yönettiği operasyonda zanlı banka içine giren emniyet yetkililerinin görüşmesi sonucu ikna edilip dışarı çıkartıldı. Başında kapişonla çıkartılıp polis aracına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Valilik açıklaması

Antalya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada soygun girişimcisinin Özbekistan uyruklu ve 41 yaşında olduğu ve ayrıca tabancanın kurusıkı olduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada şöyle denildi:

  • "Bugün saat 09:45 sularında Antalya Konyaaltı Caddesinde Özbekistan uyruklu 1979 doğumlu doktor olduğunu söyleyen erkek bir şahıs, elinde kurusıkı bir tabanca ile bir banka şubesine girmiş ve şubede bulunanları dışarı çıkartmıştır. Emniyet birimlerimiz olay yerine ivedi bir şekilde intikal etmiş, kendisinin dolandırıldığını ve dolandırılması ile ilgili dikkat çekmek için böyle bir eyleme giriştiğini ifade eden şahıs, iki emniyet görevlisi ve bir banka güvenlik görevlisi tarafından ikna edilmiş ve eylem sonlandırılmıştır.
  • Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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İstanbul'da banka soygunu girişimi

Görüşmek istediğini söyledi

Bir süre sonra banka şubesinden giren 2 polis, silahlı kişiyi ikna etmek için konuşma yapmaya başladı. Kırgız olduğu öğrenilen silahlı kişi, polise, "Benim her şeyimi elimden aldılar, yetkili biriyle görüşmek istiyorum" dedi.

Banka şubesi çalışanları, olay anında çok korktuklarını belirtti. Sadece cep telefonlarını alarak şubeden çıktıklarını belirten çalışanlar, başka bir şey alamadıklarını söyledi.

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Zanlı gözaltına alındı

Bankaya giren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilen zanlı gözaltına alındı.

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