Gündem Vallahi atmadım dedi görüntüler ortaya çıkınca aracına el konuldu
ANTALYA

Antalya'da drift atan sürücünün aracına el konuldu

‘Vallahi atmadım’ dedi görüntüler ortaya çıkınca aracına el konuldu

Antalya’da drift atan sürücü polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polisi karşısında görünce şaşıran sürücü ''Vallahi drift atmadım, markete gitmiştim'' desede mahallenin çektiği görüntüler ile drift attığı tespit edilen sürücüye 16 bin TL ceza kesilerek araca da el konuldu.

Haber Merkezi İHA
‘Vallahi drift atmadım’ dedi, mahallelinin cep telefonu görüntüsüyle yakayı ele verdi.
‘Vallahi drift atmadım’ dedi, mahallelinin cep telefonu görüntüsüyle yakayı ele verdi.

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde sokakta bir sürücünün otomobille drift attığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bu sırada mahalleden bazı vatandaşlara, drift anını da cep telefonluyla kaydetti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Fatih Y.’yi işlem yapılması için durdurdu.

Antalya’da sokak ortasında drift atan sürücü mahalleli tarafından cep telefonuyla kayda alındı, ihbar edilerek polis tarafından yakalandı.
Polis otosuna alınan Yaman, markete çıktığını, ısrarla drift yapmadığını savundu.

''VALLAHİ DRİFT ATMADIM''

Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaman, Ben söyleyeyim sen yaz. Vallahi drift atmadım, markete gitmiştim. Abiler ‘drift atıyor’ diyor ama ben drift atmıyordum. Drift görüntüleri görmek istiyorum. Suçsuz yere ceza yiyorum. Dün gece 7 bin 500 lira ceza yedim, şimdi yine yazıyorlar. Serik’in en çok ceza yiyen kişisiyim.” dedi.

Antalya’da sokak ortasında drift atan sürücü mahalleli tarafından cep telefonuyla kayda alındı

16 BİN TL CEZA VE ARACA EL KONULDU

Polis ekipleri, Yaman’a aralarında çevreyi rahatsız etmek, drift atmak, sokağa çıkma ihlali bulunan birçok suçtan işlem yaparak 16 bin lira para cezası uyguladı, araca da el koydu.

Sürücüye sokağa çıkma kısıtlaması ihlali, drift atmak ve daha farklı birçok ihlalden toplam 16 bin lira para cezası uygulandı.

Ceza yazıldı 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi
GÜNDEM
Ceza yazıldı 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi

İzmir'de yılbaşı gecesi çekiciyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
OYNAT 00:59
İzmir'de yılbaşı gecesi çekiciyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
İzmir'in Konak ilçesinde, yılbaşı gecesi çekici ile boş yolda drift yapan M.C.Ç. (27), polis ekiplerince plakadan tespit edilerek, yakalandı. Drift yaptığı gerekçesiyle 6 bin 700 lira ceza kesilen M.C.Ç.'nin ehliyetine ise 2 ay süreyle el koyuldu. Çekici de 2 ay trafikten men edildi.

Öte yandan, M.C.Ç.'nin polise verdiği ifadede, cadde üzerinde drift yapan kişinin olmadığını ve drifti annesinin yaptığını söylediği ileri sürüldü.


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