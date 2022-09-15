Gündem Antalyada Estonyalı turist eşini döverek öldürdü
ANTALYA

Antalya’da Estonyalı turist eşini döverek öldürdü

Estonya vatandaşı olan bir turist, Antalya'da otel odasında tartıştığı eşini döverek öldürdü. Kadının vücudunda morluklar ile 1,5 ve 2 santim derinliğinde kesiler tespit edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Antalya’da Estonyalı turist eşini döverek öldürdü
Antalya

Önceki gün tatil için Antalya’nın Kemer ilçesine gelen ve Kiriş Mahallesi'ndeki bir otele yerleşen Estonyalı Mıhhail Sadrın (42) ile eşi Jelana Sadrın (41) arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mıhhail Sadrın, eşini darbedip, dişlerini kırdı.

Hastanede öldü

İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Jelana Sadrın, hayatını kaybetti.

Mıhhail Sadrın da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hem morluk hem de kesi tespit edildi

Yapılan kontrolde, Jelana Sadrın'ın vücudunda morluklar ile 1,5 ve 2 santim derinliğinde kesiler tespit edildi.

Otopsi sonrası kadının cansız bedeni, ülkesine gönderilmek üzere morgdan alındı.

Antalya’da 90 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
GÜNDEM
Antalya’da 90 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Antalya'da 'gök taşı' heyecanı
FOTOĞRAF 7
Title
Perseid gök taşı yağmurunun saatte 100 taneye kadar en yoğun görüldüğü 11-12 ve 13 Ağustos gecelerinde birçok gökyüzü meraklısı, ışık yoğunluğunun az olduğu bölgelerden izlemeye gitti. Antalya'da da 2 bin 500 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde hafta sonu Antalya Kuş Gözlem Topluluğu’nca düzenlenen ve 200'e yakın kişinin katıldığı etkinlik düzenledi.
Title
EN POPÜLERİ PERSEİD
Gök taşı yağmurları her yıl 8 kez gerçekleşiyor. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) 2022 Gök Olayları Yıllığı'nı hazırlayan Prof. Dr. Faruk Soydugan ve Başuzman Dr. Tuncay Özışık, bu yılki sayıya özel meteorları ilk kez tarihçelendirdi. Yıllıkta Perseid Gök Taşı Yağmuru şöyle anlatıldı:
Title
\"109PSwift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan küçük kayaç ve toz parçalarının Perseid yağmurunun kaynağı olduğu biliniyor. Çekirdeği 26 km çapa sahip Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, Güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor. 14 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Perseid gök taşı yağmurunun en yoğun gözlenebileceği tarih 11-12 Ağustos gecesi oldu.
Title
Perseid en yoğun meteor yağmurlarından biridir ve yağmurun yoğun olduğu günlerde saatte 50-100 adet 'yıldız kayması' gözlenebilir ancak en yoğun etkinlik günlerinde Ay'ın dolunay evresinde olması gözlenen sayıyı düşürecektir. Bu dönemde meteorlar, Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nın bulunduğu bölgeden çıkıyor görünecek. Meteorların Dünya'ya giriş hızlarının saniyede 66 km civarında olduğu biliniyor.
Title
Perseid yağmuru sırasında 'ateş topları' denilen gök taşlarını da görmek mümkün. Ateş topları daha büyük ışık patlaması şeklinde ve daha uzun süre gözlenebilen, ayrıca parlaklıkları -3 kadire ulaşan meteorlardır.\"
Title
KATILIMCILARI HEYECANLANDIRDI
Saklıkent'teki etkinliğin düzenleyicileri Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun ve Mustafa Ertuhan, geceye 200'den fazla kişinin katıldığını belirterek, meteorların yanı sıra, Samanyolu Galaksisi, Ay, Satürn ve Jüpiter gezegenlerini de teleskopla izleme fırsatı bulduklarını açıkladı.
Title
Katılımcıların gök taşı yağmuru sırasında oldukça heyecanlandığını aktaran Coşkun, \"Alanda kurduğumuz teleskoptan katılımcılara gezegenleri gösterdik, özellikle çocukların ilgisi fazlaydı. 10 kadar büyük ve onlarca meteor, gözlemcilerin keyifli bir gece yaşamasını sağladı\" dedi.
Antalya'da 'gök taşı' heyecanı
Gök bilimcilerin yılın en önemli olayları arasında gösterdiği Perseid (Perse) gök taşı yağmurunun en yoğun görüldüğü 11-13 Ağustos gecelerinde birçok gözlem etkinliği düzenlendi. Dolunay nedeniyle gökyüzünün aydınlık olmasının bu yıl fotoğrafçıları olumsuz etkilediği organizasyonda, 2 bin 500 rakımdaki Saklıkent'te 200 kişi katıldı. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid gök taşı yağmuru, 14 Temmuz'da başladı. Gök taşı yağmuru 1 Eylül'e kadar sürecek.
İstanbulda heyecanlandıran buluş

İstanbul'da heyecanlandıran buluş

Bir benzeri 1960'lı yıllarda bulunmuştu.
Aç ayı kampı bastı

Aç ayı kampı bastı

Görüntüler gizlice kaydedildi: Dehşeti yaşadılar.
Rusyadan ABDye füze uyarısı: Çatışmanın doğrudan tarafı olacaksınız

​Bakan Soylu duyurdu: Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

'Rus gazının alternatifi değiliz'

​TOKİ sosyal konut projesinde en çok merak edilenler.

Uçan araba herkeste merak uyandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.