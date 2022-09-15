Antalya’da Estonyalı turist eşini döverek öldürdü

Önceki gün tatil için Antalya’nın Kemer ilçesine gelen ve Kiriş Mahallesi'ndeki bir otele yerleşen Estonyalı Mıhhail Sadrın (42) ile eşi Jelana Sadrın (41) arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mıhhail Sadrın, eşini darbedip, dişlerini kırdı.

Hastanede öldü

İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Jelana Sadrın, hayatını kaybetti.

Mıhhail Sadrın da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hem morluk hem de kesi tespit edildi

Yapılan kontrolde, Jelana Sadrın'ın vücudunda morluklar ile 1,5 ve 2 santim derinliğinde kesiler tespit edildi.

Otopsi sonrası kadının cansız bedeni, ülkesine gönderilmek üzere morgdan alındı.

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