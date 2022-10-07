Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu Ukraynalı turist öldü, 13 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 FNU 98 plakalı midibüs, Kundu-Havalimanı yolu Kardeş Kentler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Ukraynalı turistlerin bulunduğu araçta yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Robert Shaposhnkov müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Mardin'de de katliam gibi kaza: 16 kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
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Sivas'ta katliam gibi kaza: 8 ölü
Bursa'da katıldıkları düğünden dönerken Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonla çarpışan minibüste ağır yaralı alarak hastanede tedaviye alınan 1 kişi daha, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece düğün dönüşü faciada ölenlerin sayısı 8'e ulaştı. Yaralı 9 kişinin tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.