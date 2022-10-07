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ANTALYA

Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu Ukraynalı turist öldü, 13 kişi yaralandı. sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 FNU 98 plakalı midibüs, Kundu-Havalimanı yolu Kardeş Kentler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

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Haber Merkezi Diğer
Antalyada feci kaza: 1 ölü
Antalya

Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu Ukraynalı turist öldü, 13 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 FNU 98 plakalı midibüs, Kundu-Havalimanı yolu Kardeş Kentler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Ukraynalı turistlerin bulunduğu araçta yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Robert Shaposhnkov müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'de de katliam gibi kaza: 16 kişi hayatını kaybetti
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Mardin'de de katliam gibi kaza: 16 kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sivas'ta katliam gibi kaza: 8 ölü
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Sivas'ta katliam gibi kaza: 8 ölü
Bursa'da katıldıkları düğünden dönerken Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonla çarpışan minibüste ağır yaralı alarak hastanede tedaviye alınan 1 kişi daha, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece düğün dönüşü faciada ölenlerin sayısı 8'e ulaştı. Yaralı 9 kişinin tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.


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