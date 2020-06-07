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Gündem Antalyada güneş çevresinde hale görenleri şaşkına çevirdi
ANTALYA

Antalya haberleri: Kaş'ta güneş çevresinde hale görenleri şaşkına çevirdi

Antalya'da güneş çevresinde hale görenleri şaşkına çevirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, güneşin etrafında oluşan hale, görenleri şaşırttı. Emekli öğretmen Veli Süer, "Kaş, Türkiye'nin ve Antalya'nın en nemsiz ilçelerinden. Nem oranı çok düşük. Buna rağmen çöl tozları ve yüksek nem bir araya gelince Kaş'ta nadir yaşanan gökyüzü olayı gerçekleşti" dedi.

Haber Merkezi DHA
Gökkuşağını andıran haleyi görenler, şaşkınlık yaşadı.
Gökkuşağını andıran haleyi görenler, şaşkınlık yaşadı.

Antalya Kaş'a bağlı Çukurbağ Mahallesi'nde dün ikindiye doğru güneşin etrafında hale oluştu. Gökkuşağını andıran haleyi görenler, şaşkınlık yaşadı.

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Mahallede oturan ve bu doğa olayını fotoğraflayan emekli öğretmen Veli Süer, "Kaş, Türkiye'nin ve Antalya'nın en nemsiz ilçelerinden biri. Nem oranı çok düşüktür. Buna rağmen çöl tozları ve yüksek nem bir araya gelince Kaş'ta nadir yaşanan bir gökyüzü olayı gerçekleşti. Ortalık sanki karanlığa büründü. Güneş değişik bir renk aldı" diye konuştu.

DHA

Halenin, güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarpıp, kırılarak, yansıması sonucu oluştuğu biliniyor.

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