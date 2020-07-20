Antalya'da hava sıcaklığı 10 derece artacak

Antalya'da, geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği kaydedilirken, yarından itibaren Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkili olacak. İç kesimlerde kent merkezinde 30 derece ölçülen hava sıcaklığının yarın 10 derece birden artarak 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerine çıkacak sıcaklığın, cuma gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

"İç kesimlerde sıcaklık düşecek"

İç kesimlerde hava sıcaklığının düşmesinin beklendiğini söyleyen Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, “Geçen hafta cuma gününden itibaren iç kesimlerde alçak basınç merkezi etkisini artırmıştı. Bu durum iç kesimlerde sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkarttı. Bugün alçak basınç merkezi iç kesimlerde etkili olmaya devam ediyor, bölgemizde sıcaklıklar nispeten daha düşük. Yarın ise iç kesimlerde alçak basınç merkezinin etkisini azaltmasıyla birlikte sıcaklıkların 4- 5 derece düşmesini bekliyoruz" dedi.

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"Rüzgar sıcak havayı sahile taşıyacak"

Bölgenin bir hafta boyunca az bulutlu ve güneşli havanın etkisinde olacağını söyleyen Gültekin, “Kara meltemlerinin güçlenmesini bekliyoruz. Kara meltemleri sahil kesimleri için 'kuzeyli rüzgar' anlamına geliyor. Bu rüzgar güçlenince fön etkisi meydana getiriyor. 1000 metre rakımdan deniz seviyesine inen rüzgar, her 100 metrede sıcaklığı 1 derece artırdığı için kıyı kesimlerinde sıcaklığı artırıyor. Yarından sonra rüzgar yer yer etkili olacak. Bu durum da sıcak havayı sahil kesimlerine taşıyacak" diye konuştu.

"Sıcaklık artacak, nem düşecek"

Yüksek sıcaklığın 3 gün etkili olacağını belirten Gültekin, “Bugün kentte güneyli rüzgarlar etkili oluyor. Bu da denizin serin havasını Antalya üzerine taşıyor. Nem ise minimum yüzde 66, maksimum yüzde 90 ölçülecek. Bugün 30 derece olan hava sıcaklığı yarın kuzeyli rüzgarların da etkisiyle sıçrama yaparak 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcaklık 3 gün boyunca etkili olduktan sonra cuma gününden itibaren etkisini azaltarak mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

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"Orman yangınlarına dikkat"

Nem oranının da düşeceğini söyleyen Gültekin, “Rüzgar iç kesimlerden geldiği için, havayı da beraberinde getirecek. Böylece nem oranı yüzde 20'lerin altına iniyor. Bir yandan sıcaklık yükselirken, bir yandan nem düşüyor. Kuru ve sıcak bir hava olacağı için orman yangınları gibi bazı riskleri beraberinde getiriyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Muğla'da sıcaklık artıyor, Isparta ve Burdur'da düşüyor

Hava sıcaklığının kıyı kesimlerinde artacağını söyleyen Gültekin, “Muğla'da da yarından itibaren 3-4 gün boyunca yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Bugün 36 derece olan hava sıcaklığının yarından itibaren 38 dereceye çıkması bekleniyor. Bölgemizde iç kesimlerde bulunan Burdur ve Isparta'da alçak basınç merkezinin etkisini kaybetmesiyle 2-3 derecelik hava sıcaklığı düşüşleri bekleniyor" dedi.

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Sıcak çarpmasına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtti.