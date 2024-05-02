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Antalya'da iki safari aracı çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari turu yapan iki araç çarpıştı. 12'si yabancı uyruklu 15 kişi yaralandı.

16:27 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:27 - 2/05/2024 Perşembe
AA
Yaralıların tedavisi sürüyor
Yaralıların tedavisi sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari turu yapan iki aracın çarpışması sonucu 12'si yabancı uyruklu 15 kişi yaralandı.


Güzelyalı Mahallesi'nde safari aracına dönüştürülmüş üstü açık minibüslerle turistler gezdirildiği sırada, Özcan Akkaya (60) idaresindeki 34 BSC 990 plakalı araç Manavgat Barajı yakınlarında Ferhat Arslan'ın (45) kullandığı 34 BSC 865 plakalı diğer safari aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan öndeki araç yol kenarındaki beton direğe çarparak devrildi.

Kazada sürücü Arslan, araçtaki Levent Toslak (51), Ziya Öztürk (37) ile İngiliz turistler Cipriah Florih Locatus (38), Andreaa Locatus (35), Saya Anays Locatus (7), Tina Taylor (61), Kacper Marcin (24), Luley Bulorky (53), Uljana Golubeva (11), Evelina Matveeva (33), Laura Ellen Carlton (60), Bobby Luke Carlton (19), Gillian Smith (52) ve Julia Marie (53) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.


Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Luley Bulorky'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



#antalya
#Manavgat
#kaza
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