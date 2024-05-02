Antalya'da iki safari aracı çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın ilk 4 ayında yüzde 14,10'luk bir artışla Antalya, 2 milyon 66 bin 962 yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu rakam, Antalya turizminin tarihinin en başarılı başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.