Gündem Antalyada kadın cinayeti Eski eşini öldürdü, kadının iki kardeşini yaraladı
ANTALYA

Antalya'da kadın cinayeti: Eski eşini öldürdü, kadının iki kardeşini yaraladı

Antalya’nın Döşemealtı İlçesinde ayrıldığı eşini ziyarete gelen bir kişi, yaşanan tartışmanın ardından eşine ve iki kayınbiraderine kurşun yağdırdı. İki çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan iki erkek kardeşi hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Antalyada kadın cinayeti: Eski eşini öldürdü, kadının iki kardeşini yaraladı
Antalya'da bir kişi eski eşini öldürdü, kadının iki kardeşini yaraladı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Döşemealtı İlçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eski eşinin yaşadığı eve gelen eski koca Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayın biraderine kurşun yağdırdı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hayriye Alkutay.
İHA
Hayriye Alkutay.

Olayda 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay (30) olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

Mehmet A.
İHA
Mehmet A.

Suç aleti ile birlikte yakalandı

M.A. ise suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı. Mehmet A.’nın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre delil çalışması yaptı. Talihsiz kadının cenazesi savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İHA

Annenin feryatları yürekleri dağladı

Olay sonrasında komşuları tarafından dışarı çıkarılan genç kızın annesi Keziban Alkutay ise güçlükle ayakta durdu.

Annenin, “Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar" sözleri yürekleri dağladı.

İHA

Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini öldürdü söylediği bahane şoke etti: Kazayla oldu kapı tam açıldığında bıçak ona değdi
GÜNDEM
Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini öldürdü söylediği bahane şoke etti: Kazayla oldu kapı tam açıldığında bıçak ona değdi

Gaziantep'te korkunç olay: Toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu
GÜNDEM
Gaziantep'te korkunç olay: Toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu

Evinde ölen emekli öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
GÜNDEM
Evinde ölen emekli öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi

Kızı 37 yerinden bıçaklanarak öldürülen anne isyan etti: Evladıma doyamadım içim yanıyor
GÜNDEM
Kızı 37 yerinden bıçaklanarak öldürülen anne isyan etti: Evladıma doyamadım içim yanıyor
BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.
Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.

Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.