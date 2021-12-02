Antalya'da kadın cinayeti: Eski eşini öldürdü, kadının iki kardeşini yaraladı

Antalya'da bir kişi eski eşini öldürdü, kadının iki kardeşini yaraladı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Döşemealtı İlçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eski eşinin yaşadığı eve gelen eski koca Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayın biraderine kurşun yağdırdı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İHA Hayriye Alkutay.

Olayda 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay (30) olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

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İHA Mehmet A.

Suç aleti ile birlikte yakalandı

M.A. ise suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı. Mehmet A.’nın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre delil çalışması yaptı. Talihsiz kadının cenazesi savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İHA

Annenin feryatları yürekleri dağladı

Olay sonrasında komşuları tarafından dışarı çıkarılan genç kızın annesi Keziban Alkutay ise güçlükle ayakta durdu.

Annenin, “Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar" sözleri yürekleri dağladı.

İHA

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