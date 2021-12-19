Gündem Antalyada kar yağışı etkili oluyor
ANTALYA

Antalya’da kar yağışı etkili oluyor

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Antalya’da kar yağışı etkili oluyor
Bölgede kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.

İHA

Gece 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makineleri ile yolda biriken karları temizliyor.

İHA

Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Alacabel’de kar yağışının etkili olması nedeniyle de uzun araçların geçişine izin verilmediği, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi.

İHA

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Kar yağışı Akseki’den başlayarak Akseki’nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de etkili olduğu bildirilirken, çok sayıda mahalle yollarının da kapalı olduğu ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin iş makineleri ile kar kürüme çalışmaları başlattığı bildirildi.

5 günlük Antalya hava durumu

Muş'ta evler kara gömüldü: Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
FOTOĞRAF 20
Title
Merkeze 50 kilometre mesafede bulunan 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü, akşam etkili olan yağışla kar altında kaldı.<br>
Title
İki günde yaklaşık 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, evleri, araçları ve traktörleri kara gömdü. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda da vatandaşlar kürek yardımıyla patika yollar açarak evlerine ulaşmaya çalışıyor.<br>
Title
Köy sakinlerinden Eyüp Omur, 2 günden bu yana kar yağışının devam ettiğini söyledi.<br>
Title
Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığını anlatan Omur, “Çatılardan düşen karlarla kapıların önünde 1 metreyi aşan kar kütleleri var. Biz kapıların önünü açarak evlere gitmeye çalışıyoruz. İş makinesinin giremediği yerleri küreklerle, ellerle açıyoruz. 6 aya yakın kar altında kalıyoruz. Köyümüz şu anda kar altında kaybolmuş durumda. Bazı yerlerde çatı ve zemin birleşmiş\" dedi.<br>
Title
Karı eğlenceye dönüştüren çocuklardan İsa Özçelik ise, “köyümüzde çok fazla kar yağıyor. Arkadaşlarımızla kar topu oynuyoruz. Bu yıl mevsimin ilk karında eğleniyoruz\" diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Muş’ta 1600 rakımlı köy kara
Muş'ta evler kara gömüldü: Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
Muş'ta 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü kar altında kaldı. İki günde yaklaşık 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, evleri, araçları ve traktörleri kara gömdü.


Herkes bu bitkiyi dikiyor

Herkes bu bitkiyi dikiyor

Tüm şehre dağıtıldı: İlaç yapımında kullanılacak
Avrupada ilk olacak

Avrupa'da ilk olacak

TOGG ile ilgili önemli detay.
Bizim için en büyük avantaj

​Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan sevindiren TURKOVAC açıklaması.

​Bir şey olmasın diye günlerce başında bekliyorlar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı.

​Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kat artıracak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.