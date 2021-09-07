Antalya'da korkutan deprem: 4.5 ile sallandı AFAD: Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan sarsıntıyla yapılan ilk açıklamaya göre; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Haber Merkezi 07 Eylül 2021, 14:24 Son Güncelleme: 07 Eylül 2021, 14:47 Diğer