Antalya'da korkutan deprem: 4.5 ile sallandı

AFAD: Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan sarsıntıyla yapılan ilk açıklamaya göre; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
AFAD: Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan sarsıntıyla yapılan ilk açıklamaya göre; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
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