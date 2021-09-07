Gündem Antalyada korkutan deprem 45 ile sallandı
ANTALYA

Antalya'da korkutan deprem: 4.5 ile sallandı

AFAD: Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan sarsıntıyla yapılan ilk açıklamaya göre; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Antalyada korkutan deprem: 4.5 ile sallandı
Arşiv

AFAD: Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan sarsıntıyla yapılan ilk açıklamaya göre; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Hakkari Yüksekova'da deprem meydana geldi
GÜNDEM
Hakkari Yüksekova'da deprem meydana geldi

Denizli'de deprem meydana geldi
GÜNDEM
Denizli'de deprem meydana geldi

Abone Ol Google News
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Tapulu arazimizdir deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.
Fransanın terör örgütü DEAŞa desteği belgelendi

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.