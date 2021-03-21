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Antalya'da korkutan yangın: İmdat boğulacağız burada

Antalya'da bir sitede çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. 3 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangında terasa çıkan vatandaşlar, "İmdat, boğulacağız burada" diye bağırarak yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, daire kullanılmaz hale geldi.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler
Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler

Güzeloba Mahallesi 2267 Sokak’taki bir sitede binanın birinci katından saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Sitede oturan vatandaşlar, durumu fark edip itfaiyeye haber verdi. Kiracının oturduğu dairede kalanlar, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı.

DHA
Sitede oturan vatandaşlar, durumu fark edip itfaiyeye haber verdi.

Sitede oturan bazı vatandaşlar ise kendilerini terasa attı. Dumandan etkilendikleri görülen bazı ev sahipleri, “İmdat, boğulacağız burada" diyerek yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Terasa çıkanlar ise itfaiyenin yardımı ile indirildi. Yangın çıkan dairede maddi zarar oluştu.

Sitede oturan ve adının açıklanmasını istemeyen kişi, “Kiracılar evde otururken bir anda klima iç ünitede patlama meydana gelmiş. Alevler her yeri sarmış. Hatta dairede oturan bir kişinin ayağı yanmış. Kendilerini zor dışarıya atmışlar" dedi.

DHA
Yangın çıkan dairede maddi zarar oluştu.


İtfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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