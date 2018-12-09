Gündem Antalyada kurtlar saldırdıkları atı parçaladı
ANTALYA

Antalya haberleri: Kurtlar saldırdıkları atı parçaladı

Antalya'da kurtlar saldırdıkları atı parçaladı

Antalya'nın Serik ilçesindeki Kıçalı Yaylası'nda kurtların saldırdığı at telef oldu. Yaylada hayvancılık yapanlar yaklaşık bir yıldır kurtların 400'e yakın hayvanı parçaladığını belirterek, duruma isyan etti.

DHA
Vatandaşlar, yaklaşık bir yıldır bu sorunla baş başa olduklarını belirtti.
DHA
Vatandaşlar, yaklaşık bir yıldır bu sorunla baş başa olduklarını belirtti.
Vatandaşlar, yaklaşık bir yıldır bu sorunla baş başa olduklarını belirtti.
DHA
Vatandaşlar, yaklaşık bir yıldır bu sorunla baş başa olduklarını belirtti.

Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi'nde oturanların hem hayvancılık yaptığı hem de yazın yayla olarak kullandığı mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kıçalı Yaylası'nda son dönemde dadanan kurtlar mahalleliyi isyan ettirdi.

Kurtların büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını telef ettiğini söyleyen mahalleli, yaklaşık bir yıldır bu sorunla baş başa olduklarını anlattı.

400'e yakın büyük ve küçükbaş hayvanın kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiğini kaydeden mahalleli 2 gün önce de atlarından birinin parçalandığını söyledi.

130'unu kurtlar yedi

  • Mahallelilerden Ramazan Korkmaz, 'canavar' olarak adlandırdıkları kurtlarla baş edemez hale geldiklerini belirterek, "Kurtlar benim sürümün yarısını yedi. Sürümde 250 keçim vardı. 130'unu bu kurtlar yedi, bitirdi. Vuramıyoruz, çünkü yasak" dedi.

Kurtların öldürülmesi yasak

Rıza Esen de "Kurtlar 10 küçükbaş hayvanımı boğazladı. Son olarak 2 gün önce de atımı öldürdü. Kurtların öldürülmesi yasak. Tamam ama devlet de buna bir çare bulsun" diye konuştu.

Aç kalan kurtlar köpeği yedi
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Aç kalan kurtlar köpeği yedi

Aç kurtlar atı parçaladı
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Aç kurtlar atı parçaladı

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