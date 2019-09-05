Antalya’da LPG tankerindeki yangın kontrol altına alındı

Dumlupınar Bulvarı’nda saat 07.30 sıralarında, İsmail A. idaresindeki 34 US 3695 plakalı LPG tankerine, Ömer G’nin kullandığı 41 HU 507 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LPG tankeri alev alıp yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri tankerin patlama ihtimaline karşı trafiği yaklaşık 1 kilometre geriden kesip, başka bir yola yönlendirdi.

Kamyon sürücüsü yara almadan kurtarıldı

Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, yanındaki yolcu Murat K. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

"Alevlere 10 itfaiye ve 40 personelle müdahale etti"

Yangının uzun sürmesi itfaiye erlerini de oldukça yordu. 5’erli gruplara bölünen ekipler, nöbetleşerek soğutma çalışmalarını sürdürdü. 15 bin metreküp yakıtın bulunduğu tankerdeki, alevlere 10 itfaiye ve 40 personelle müdahalede bulunuldu.

Yoğun bir çalışma sonucu itfaiye ekipleri tankerin gaz kaçağının olduğu bölümü kapatmayı başardı. Bu kapama işlemi yapılmazsa tankerin içindeki gazın gece yarısına kadar yanacağı belirtildi.

12 saat sonra çift yönlü taşıt trafiğine açıldı