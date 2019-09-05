Gündem Antalyada LPG tankerindeki yangın kontrol altına alındı
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Antalya’da LPG tankerindeki yangın kontrol altına alındı

Antalya’da kaza sonrası LPG dolu tankerde çıkan yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışma sonucu tankerde gaz kaçağının olduğu bölümü kapatmayı başardı.

Haber Merkezi AA
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Dumlupınar Bulvarı’nda saat 07.30 sıralarında, İsmail A. idaresindeki 34 US 3695 plakalı LPG tankerine, Ömer G’nin kullandığı 41 HU 507 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LPG tankeri alev alıp yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri tankerin patlama ihtimaline karşı trafiği yaklaşık 1 kilometre geriden kesip, başka bir yola yönlendirdi.

Kamyon sürücüsü yara almadan kurtarıldı

Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, yanındaki yolcu Murat K. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

"Alevlere 10 itfaiye ve 40 personelle müdahale etti"

Yangının uzun sürmesi itfaiye erlerini de oldukça yordu. 5’erli gruplara bölünen ekipler, nöbetleşerek soğutma çalışmalarını sürdürdü. 15 bin metreküp yakıtın bulunduğu tankerdeki, alevlere 10 itfaiye ve 40 personelle müdahalede bulunuldu.

Yoğun bir çalışma sonucu itfaiye ekipleri tankerin gaz kaçağının olduğu bölümü kapatmayı başardı. Bu kapama işlemi yapılmazsa tankerin içindeki gazın gece yarısına kadar yanacağı belirtildi.

12 saat sonra çift yönlü taşıt trafiğine açıldı

  • Yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından, gaz firmasının yetkileri bölgeye gelip elindeki detektörlerle tanker çevresinde ölçüm yaptı. Daha sonra tanker çekici yardımıyla gaz dolumunun yapıldığı bölgeye çekildi. Dumlupınar Bulvarı ise yaklaşık 12 saat sonra çift yönlü taşıt trafiğine açıldı.
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