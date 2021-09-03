Antalya'da ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 28 Temmuz'da başlayıp sınır ilçeler Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradı'da 10 gün süren orman yangınında, 60 bin hektara yakını ormanlık alan olmak üzere yerleşim ve tarım alanlarıyla birlikte toplam 75 bin hektar alan küle dönmüştü.

Orman genelgesi yayınlandı

Bölgede yangın riskinin devam ediyor olması nedeniyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı imzalı genelgeyle, ormanlık alanlara giriş yasağının süresi de uzatıldı. Genelgede, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, Antalya'da orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiği belirtildi.

FOTOĞRAF 7 Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan yangında zarar gören ormanlık alanlar ile yerleşim bölgelerinde yaralar sarılıyor. Bir yandan mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ülke genelinde seferberlik sürerken, diğer yandan da küle dönen ormanlık alanlarda temizlik çalışmaları başlatıldı. Bölgede yanan ağaçlar kesilip, ekonomiye kazandırılırken, toprak ise yeni fidanlara hazırlanıyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, bölgede sadece orman yangını değil, yangın felaketi yaşandığını söyledi. Yangında ağaçların yanı sıra insanların hayatını kaybettiğini, hayvanların, evlerin yandığını, tabiattaki varlığın yok olduğunu anımsatan Dikici, Önce Manavgat'ta, ardından Akseki'de başlayan ve bölgedeki ilçeleri de içine alan yangında 58 bin hektar ormanlık alanımız yandı. Meslek hayatımda gördüğüm en büyük yangın. dedi. Hava sıcaklıklarının arttığı, nemin yüzde 5'lere düştüğü, 17 gün boyunca poyrazın estiği, her şeyin yanmaya hazır olduğu bir ortamda çıkan yangının havadan ve karadan yürütülen tüm müdahalelere rağmen ancak 9'uncu gün kontrol altına alınabildiğini aktaran Dikici, yangın biter bitmez yeniden bölgenin yeşertilmesi için kolları sıvadıklarını bildirdi. Gençleştirilen ormanların yeniden fidan dikimi için sürüldüğünü dile getiren Dikici, Bazı bölgeler 2-3 sene önce gençleştirilmiş bir sahaydı. Burada emval alma şansımız yok. Buraları makinelerle işleyeceğiz, toprağı temizleyip, dikime hazır hale getireceğiz. Ne zaman yağmur yağdı, çimlenme koşulları oluştu, dikimlere başlayacağız. Kasım gibi başlarız diye tahmin ediyoruz. diye konuştu. Dikici, 50-60 yaşlarındaki büyük ağaçların oluşturduğu ormanlarda ise tespit çalışmalarının yapıldığını, buna göre de kesim için ihaleye çıkıldığını aktararak, kesilen ağaçların orman emvali olarak ekonomiye kazandırılacağını söyledi. Bazı kısımları tabiatın kendisini yenilemesi için bırakacaklarını, bazı kısımları ise tohumdan tekrar orman haline getireceklerini belirten Dikici, hem çam kozalaklarının içinde çimlenme yeteneğini kaybetmeyen hem de dışarıdan ekilen tohumlardan dikimin yapılacağını bildirdi. Bu çalışmaları da şubat sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını dile getiren Dikici, şunları söyledi: Gerek buradaki tohumlarla, gerekse dışarıdan ekeceğimiz tohumlarla ve yeniden dikeceğimiz fidanlarla buraları yeniden yeşil vatan haline getireceğiz. Tabi yolla geri getiremeyeceğimiz alanların hepsini süreceğiz. Hesabımız yaklaşık 13-14 bin hektar bu alanlar. Bin 500 ile çarparsanız, 20 milyon civarında fidan dikeceğiz. Tabii yolla getirdiğimiz fidanlarda hektarda 3 bin civarında çimlenme olur. Bunları da üstüne koyduğumuzda yaklaşık 60 milyon da onu hesap edersek, Antalya'da 80-100 milyon arası yeni fidan istiyoruz, bu sahaları tekrar eski haline getirmek için. Allah'ın izniyle tabii ve suni yolla yani ekim ve dikim yoluyla getirdiklerimizle burayı 80-100 milyon fidanla eski haline getireceğiz. Şu anda ne kadar ağaç yandı, tahminimiz yanan ağaç sayısı 30-40 milyon civarında. Türkiye'nin her yerinden fidan dikimi için teklifler geldiğini söyleyen Dikici, birkaç ay sonra bölgede gerek yanan ağaçların kesimi gerekse temizlenen yerlerin yeniden dikimi için yaklaşık 40 bin insanın var olacağını belirtti. İnsanların fidan dikimi için gösterdiği seferberliğin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Dikici, Halkımızla, devletimizle küle dönen alanları yemyeşil hale getireceğiz. Gelecek yıl fidan şeklinde görecesiniz, 4-5 yıl sonra ise fidanlar uzaktan görülür hale gelecek, 8-10 yıl sonra da buranın yandığını hatırlamayacaksınız, izlerini göremeyeceksiniz. diye konuştu. Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, alana neden kızılçam ağacı dikildiği, meyve ağaçlarının dikilmediği yönündeki tartışmaların da yersiz olduğunu vurguladı. Her bölgenin gerek toprak yapısı gerekse iklim koşulları gereği kendine özgü bir bitkisinin olduğunu ifade eden Dikici, Burada asırlardır yetişen ağaç kızılçam. Eğer burası keçi boynuzuna uygun olsaydı, her yer keçi boynuzu olurdu. Ne kadar yansa da buranın hakim ağacı kızılçam. Nisandan beri yağmur yağmıyor, ne zaman yağacağı da belli değil, yaz kuraklığını atlatabilecek elimizdeki tek varlık bu. ifadelerini kullandı. Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinin iklimden dolayı ağaçlarının da farklı olduğunu söyleyen Dikici, Artvin'de kızılçam ormanının kurulamayacağını belirtti. İklim adaptasyonu için her bölgeye uygun ağaçlandırma yapıldığını aktaran Dikici, (Ormancı kızılçamdan başka bir şey dikmiyor, bu da yanıyor) diye bir şey yok, şartlar bunu gerektiriyor, doğanın koşulu bu. dedi. Manavgat küllerinden doğacak: Yanan ormanlar 100 milyon fidanla yeniden yeşerecek Antalya'da Manavgat'ta başlayan ve günler sonra kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ormanların yeniden yeşerebilmesi için hummalı çalışma başlatıldı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Önce Manavgat'ta, ardından Akseki'de başlayan ve bölgedeki ilçeleri de içine alan yangında 58 bin hektar ormanlık alanımız yandı. Meslek hayatımda gördüğüm en büyük yangın. Antalya'da 80-100 milyon arası yeni fidan istiyoruz, bu sahaları tekrar eski haline getirmek için. Allah'ın izniyle tabii ve suni yolla yani ekim ve dikim yoluyla getirdiklerimizle burayı 80-100 milyon fidanla eski haline getireceğiz" dedi. BiP'te paylaş

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Vali Ersin Yazıcı imzalı genelge şu şekilde:

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“İlimizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla ilgi de kayıtlı Genelge yayımlanmıştı. İlgideki genelge için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Orman yangınları açısından risk devam ettiğinden, yangınları önlemek amacıyla İlgi'de kayıtlı Genelgede belirtilen uygulamaya, 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam edilmesi hususu tüm vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur."

Yol kenarında mola vermek bile yasak

Genelgeye göre, il genelindeki tüm ormanlık sahalara yetkililer dışında başkasının girmesinin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı. Ormanlık alan çevrelerinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı.

Ormanlık bölgelerdeki köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy veya mahalleler de dahil anız, bağ-bahçe, eytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının da yasak olduğu açıklandı.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklar. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacak ve gerekirse de enerji kesintisi uygulayacak.

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İş makineleri hazır bulundurulacak

Tüm belediyeler, orman içi, kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı da gerekli iş makinalarını hazır bulunduracak. İlçe kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde sahada gözetim ve denetim gerçekleştirecek.