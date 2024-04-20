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Antalya'da servis midibüsü devrildi: Yaralılar var

Antalya'nın Serik ilçesinde servis midibüsü devrildi. 19 kişi yaralanırken, kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

11:40 - 20/04/2024 Cumartesi
DHA
Otel personelini taşıyan midibüs kaza yaptı
Otel personelini taşıyan midibüs kaza yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelinin taşındığı servis midibüsünün devrildiği kazada, 19 kişi yaralandı.


Kaza, saat 07.00 sıralarında Orta Mahalle D400 kara yolu Gedik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Osman Ali Kaplan idaresindeki otel personelinin taşındığı 07 C 82562 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen midibüs, refüjdeki bariyerler, direkler ve ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler midibüste bulunan 19 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla ilçede bulunan hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten sağlandı. Polisin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından midibüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Diğer yandan midibüsün Boğazkent Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otele çalışanları götürdüğü, kaza sırasında araçta sürücü ile birlikte 20 kişinin olduğu öğrenildi. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.


Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.



#Antalya
#trafik kazası
#emniyet
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