Antalya'da servis midibüsü devrildi: Yaralılar var

Kaza, saat 07.00 sıralarında Orta Mahalle D400 kara yolu Gedik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Osman Ali Kaplan idaresindeki otel personelinin taşındığı 07 C 82562 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen midibüs, refüjdeki bariyerler, direkler ve ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler midibüste bulunan 19 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla ilçede bulunan hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.