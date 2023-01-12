Antalya'da şiddetli yağış hortuma neden oldu

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu' kod uyarısında bulunduğu 11 ilden Antalya, salı gecesinden bu yana yağmur ve fırtınanın etkisi altında. Fırtına'nın şiddeti çok sayıda işyerinin camlarının kırılmasına neden oldu. Zemin katlardaki evlerde su baskınları yaşandı. AFAD'dan yarın akşama kadar sağanak ve fırtına uyarısına karşı dikkatli olun çağrısı yapıldı.