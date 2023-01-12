Gündem Antalyada şiddetli yağış hortuma neden oldu
ANTALYA

Antalya'da şiddetli yağış hortuma neden oldu

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu' kod uyarısında bulunduğu 11 ilden Antalya, salı gecesinden bu yana yağmur ve fırtınanın etkisi altında. Fırtına'nın şiddeti çok sayıda işyerinin camlarının kırılmasına neden oldu. Zemin katlardaki evlerde su baskınları yaşandı. AFAD'dan yarın akşama kadar sağanak ve fırtına uyarısına karşı dikkatli olun çağrısı yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Antalyada şiddetli yağış hortuma neden oldu
Antalya

Antalya'da salı gecesinden bu yana etkili olan yağmurla birlikte hızı zaman zaman 120 kilometreyi geçen fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Son 24 saatte Kumluca'da metrekareye 145 kilogram yağış düşerken, fırtınanın hızı ise Kemer'de 122 kilometre ölçüldü. Lara bölgesinde çok sayıda iş yerinin camı kırıldı, yollarda kalan araçlar nedeniyle şehir trafiği kilitlendi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde etkili olan hortum, bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hortumun mağaza camını adeta bomba gibi patlattığı görüldü. Lara bölgesinde çok sayıda iş yerinin camı kırıldı, yollarda kalan araçlar nedeniyle şehir trafiği kilitlendi.

Antalya'da fırtınada rüzgarın şiddetiyle işyerlerinin camları patladı
OYNAT 01:01
Antalya'da fırtınada rüzgarın şiddetiyle işyerlerinin camları patladı
Antalya'da saatteki hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağmur, Aksu ilçesinde de etkili oldu. Çıkan hortumda domates ve çilek seraları zarar gördü. Sağanak yağmurda ilçedeki çok sayıda dere taştı, ekili alanlar sular altında kaldı. Turizm bölgesi Kundu'da bulunan 5 yıldızlı bir otelin çatısının dış kaplaması uçtu. Kimsenin zarar görmediği olayda etrafa dağılan çatı kaplamaları, otel çalışanları tarafından sabahın erken saatlerinde toplandı.

Zemin katlardaki evlerde su baskınları yaşandı. AFAD'dan yarın akşama kadar sağanak ve fırtına uyarısına karşı dikkatli olun çağrısı yapıldı.

Meteoroloji'nin verilerine göre son 24 saatte metrekareye Kumluca'da 145, Manavgat'ta 114,2, Kaş'ta 113, Elmalı'da 110, Döşemealtı'nda 106, Aksu'da 91, Serik'te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştü.

Antalya'da yağış ve şiddetli rüzgar
OYNAT 00:59
Antalya'da yağış ve şiddetli rüzgar
Antalya'da etkili olan şiddetli yağmur, yolları adeta göle çevirdi. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, fırtına ise bir çınar ağacını gövdesinden ayırdı.

Antalya'da derenin debisi yükselince mahsur kalan sürücü kurtarıldı
OYNAT 00:59
Antalya'da derenin debisi yükselince mahsur kalan sürücü kurtarıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel sularının kapattığı derede mahsur kalan vatandaş jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sultan Abdülmecid olmasa günümüze gelemezdi

'Sultan Abdülmecid
olmasa günümüze gelemezdi'

Ayasofya 'doğal taş müzesi' gibi.
Beş bin yıllık: Gizemi çözülemiyor

Beş bin yıllık: Gizemi çözülemiyor

'Satrancın atasıdır' demek belki çok da yanlış olmayabilir.'
CHPye yakınlığı ile bilinen Halk TVde Şirin Payzın Davutoğluna tepki gösterdi: Böyle bir özgüven nereden geldi?

İyi gelmediği hastalık yok

İyi gelmediği hastalık yok

Mucizevi bitkinin faydaları saymakla bitmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.