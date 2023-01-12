Antalya'da şiddetli yağış hortuma neden oldu

Antalya'da salı gecesinden bu yana etkili olan yağmurla birlikte hızı zaman zaman 120 kilometreyi geçen fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Son 24 saatte Kumluca'da metrekareye 145 kilogram yağış düşerken, fırtınanın hızı ise Kemer'de 122 kilometre ölçüldü. Lara bölgesinde çok sayıda iş yerinin camı kırıldı, yollarda kalan araçlar nedeniyle şehir trafiği kilitlendi.
Antalya’nın Aksu ilçesinde etkili olan hortum, bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hortumun mağaza camını adeta bomba gibi patlattığı görüldü. Lara bölgesinde çok sayıda iş yerinin camı kırıldı, yollarda kalan araçlar nedeniyle şehir trafiği kilitlendi.
Zemin katlardaki evlerde su baskınları yaşandı. AFAD'dan yarın akşama kadar sağanak ve fırtına uyarısına karşı dikkatli olun çağrısı yapıldı.
Meteoroloji'nin verilerine göre son 24 saatte metrekareye Kumluca'da 145, Manavgat'ta 114,2, Kaş'ta 113, Elmalı'da 110, Döşemealtı'nda 106, Aksu'da 91, Serik'te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştü.
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Antalya'nın Batı Kesimlerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @AntalyaValilik @ANTALYABB pic.twitter.com/CzKTpcdyvU
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