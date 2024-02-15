Antalya’da temizlik zamanı

Antalya’da sağanak nedeniyle yaşanan su baskınlarının ardından kentte hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu ve Serik ilçelerinde yapılan çalışmalara AFAD, İl Jandarma Komutanlığı'nın JAK, komando, asayiş ekiplerinden oluşan 300 personel ve Kepez Belediyesi'nden 350 temizlik işçisi destek verdi. Sel sularıyla kaplanan cadde, sokak, iş yeri ve evlerde temizlik çalışmaları yapıldı. Kepez bölgesinde temizlik çalışmaları sağanağın en fazla zarar verdiği Güneş, Hüsnü Karakaş, Yenimahalle ve Yeşildere mahalleleri başta olmak üzere 58 noktada başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri da zarar gören ev, iş yeri ve araçlara ilişkin hasar tespiti gerçekleştirdi.