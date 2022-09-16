Antalya’da trafik kazası: 4 ölü

Youtuber Sertaç Güngör'den çocukları alkole özendiren Enes Batur'a tepki ailelere çağrı: Neslimizi kaybedeceğiz acilen önlem alınmalı

Youtube videolarıyla tanınan Enes Batur, kanalından paylaştığı 'Sarhoş Enes Batur tepki' isimli videosuyla skandal açıklamalara imza attı. Batur, kendisini takip eden ve çoğunluğu çocuklardan oluşan takipçilerine alkol tüketmeleri için tavsiyede bulundu. Gençleri alkole teşvik eden Batur'a Youtuber Sertaç Güngör'den tepki geldi. Batur'un skandal sözleri ışığında ailelere seslenen Güngör, 'Bu herifi Türkiye'deki bütün çocuklar tanıyor ve aylık 100 milyon izlenmesi var. Yani herif bir ayda bizim ülke nüfusumuzdan fazla izleniyor ve bunların hemen hemen hepsi çocuk. Bizim çocuğumuz bizim. Enes Batur gibi isimler toplumun en önemli sorunlarından biri. Acilen önlem alınmalı' dedi.