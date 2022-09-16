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ANTALYA

Antalya’da trafik kazası: 4 ölü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sabah saat 06.00 sıralarında bağlı Küçüklü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye istikametinden Antalya istikametine gelen Alper A. (72) idaresindeki 48 F 9955 Plakalı tır, Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden S.A. (45) İdaresindeki 43 NN 283 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Haber Merkezi İHA
Antalya’da trafik kazası: 4 ölü
Antalya

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza sabah saat 06.00 sıralarında bağlı Küçüklü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye istikametinden Antalya istikametine gelen Alper A. (72) idaresindeki 48 F 9955 Plakalı tır, Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden S.A. (45) İdaresindeki 43 NN 283 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Serdar Aköz (45), Özlem Aköz (41), Saime Aköz (22), Nevzat Orçun Aköz (16) olay yerinde yaşamını yitirirken, Z.K. (72) ile tır sürücüsü Alper A. hafif yaralandı. Araç içinde bulunan ağır yaralı Z.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi için Korkuteli devlet hastanesine kaldırıldı.

İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
FOTOĞRAF 11
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Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı.
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Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı.
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Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı.
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Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu.
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Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
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İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İzmir-Ankara yolunda çifte kaza
FOTOĞRAF 7
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen 2 ayrıda kazada, 1'i bebek, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi.
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Ankara'dan İzmir'e giden Sertaç Topçuoğlu'nun (48) kullandığı 16 MEL 45 plakalı TIR, Yunus Kemal Koç (50) idaresindeki 07 YGZ 70 plakalı otomobile arkadan çarptı.
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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak, takla attı. Sürücü Koç ile yanındaki Pelin Koç (47) ve Damla Koç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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30 dakika sonra aynı bölgede ikinci bir kaza daha yaşandı. Ankara'dan İzmir yönüne giden Ufuk Aydoğan (35) yönetimindeki 20 AGM 471 plakalı TIR'ın şoförü yavaşladı.
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Bu sırada arkadan gelen Emrullah Avcı'nın (33) kullandığı 35 AYT 988 plakalı otomobil duramayıp, TIR'a çarptı. Bu kazada da otomobil sürücüsü ile yanındaki 7 kişi yaralandı. Yaralanan Elife Avcı (59) Fatma Sultan Avcı (14), Ahmet Avcı (63) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Emrullah Avcı, Sevcan Avcı (33), Elif Sare Avcı (5), Ebrar Sare (1,5 aylık), Esma Sultan Avcı (2) ise bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Polis, her iki kazayla ilgili başlattığı soruşturma başlattı.
İzmir-Ankara yolunda çifte kaza
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen 2 ayrıda kazada, 1'i bebek, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Ankara'dan İzmir'e giden Sertaç Topçuoğlu'nun (48) kullandığı 16 MEL 45 plakalı TIR, Yunus Kemal Koç (50) idaresindeki 07 YGZ 70 plakalı otomobile arkadan çarptı. K
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