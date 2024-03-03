Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü

Yapılan onca uyarıya rağmen dolandırıcılar vatandaşları tuzağına düşürmeye devam ediyor. Gaziosmanpaşa'da bedensel engelli Sibel Zengin, internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde tablet sipariş etti. Zengin, kargo paketini açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Pakette tablet yerine taş çıktı.