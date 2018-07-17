Antalya'da turist cinayeti: 1 kişi tutuklandı

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki 57 yaşındaki Ukraynalı Andrey Sova ile 30 yaşındaki A.P. İsimli Rus turist Dünya Kupası maçı nedeniyle kavga etti.
Dünya Kupası maçlarında Hırvatistan'ı destekleyen 57 yaşındaki Ukraynalı turist Andrey Sova, Rus turistin saldırısına maruz kaldı.
Kavgada darbe alarak ağır yaralanan Ukraynalı turist sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bir hafta yaşam mücadelesi veren Ukraynalı turist, yoğun bakım ünitesinde yaşamını kaybetti. Sova’yı darp ederek ölümüne sebep olduğu iddia edilen Rus turist jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi Alanya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Rus turist, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmesi üzerine tekrar Alanya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Önceki kararı bozan mahkeme Rus vatandaşı A.P.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.