Gündem Antalyada ve yurt dışında ilgi odağı
ANTALYA

Antalya'da ve yurt dışında ilgi odağı

Antalya'da 3 arkadaş, deniz yüzeyinde giden otomobil görünümlü deniz aracı tasarladı. Teknolojik altyapıyı oluşturdu. Sonrasında çalışma, iş insanı Ferit İşler tarafından sürdürüldü. Jetski motoruyla çalışan araç 300 beygire kadar çıkabiliyor.

Haber Merkezi AA
Antalyada ve yurt dışında ilgi odağı
Otomobil görünümlü deniz aracı

Kepez ilçesinde 3 arkadaş, deniz yüzeyinde giden otomobil görünümlü deniz aracı tasarladı. Ardından aracın seri üretimi için çalışmaya başlayan girişimciler, teknolojik altyapıyı oluşturdu.

Daha sonra çalışma, iş insanı Ferit İşler tarafından sürdürüldü. Manavgat ilçesinde firma kuran İşler, üretimini yaptığı otomobil görünümlü sürat teknesini denize indirmeyi başardı.

  • İşler, yurt içinden ve dışından gelen talepleri de karşılayarak bir başarı hikayesine imza attı.

Ferit İşler, gelecek aylarda Mısır'lı iki ortağıyla bu ülkede de fabrika açarak Orta Doğu ülkelerine yönelmeyi hedefliyor.

  • Ferit İşler, 28 yıllık tekne imalatçısı olduğunu, yaklaşık 2 yıl önce 2 arkadaşıyla suda giden yeni bir araç yapmaya karar verdiklerini söyledi.

"İnsanlara çok inanılmayacak bir şeymiş gibi geldi ama biz yaptık"

Yaptıkları istişareler sonucunda otomobil görünümlü tekne imalatında karar kıldıklarını dile getiren İşler, şöyle konuştu: "Gerekli çizimlerini ve teknik işlemlerini yaptık. Biz yaptıkça insanların bakışları olumlu yönde ilerledi. Bu bize büyük bir heyecan kattı. Tekneyi yapıp, test sürüşlerini gerçekleştirdikten sonra satış yapmaya başladık ancak birçok kişi suda gördüğünde bile teknemize inanmadı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda da çoğu yorum, görüntülerin fotomontaj olduğunu iddia ediyordu. İnsanlara çok inanılmayacak bir şeymiş gibi geldi ama biz yaptık, başardık. Bütün Orta Doğu ülkelerinden şu anda çok büyük talep var."

Antalya'da orman yangını: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapatıldı
GÜNDEM
Antalya'da orman yangını: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapatıldı

Bugüne kadar 28 adet araç ürettiklerini ve bunların çoğunu yurt dışına sattıklarını anlatan İşler, araçlarının şu an Mısır, Avrupa ülkeleri ve Rusya sahillerinde kullanıldığını ifade etti.

İşler, Orta Doğu ülkelerinin araçlara çok sıcak baktığını belirterek, "Araplar bu konuda biraz daha heyecanlı. Bu nedenle Mısır'da bir fabrika açmayı düşünüyoruz. Mısır'daki ortaklarım bu konuda 5-6 aydır reklam çalışması yapıyorlar. Ben de önümüzdeki hafta Mısır'a gidip gerekli evrakı hazırlayıp orada fabrika bazında imalat yapacağız. Üretimimiz muhtemelen seri üretim şeklinde olacak. Türkiye'de ise tek tek yapabiliyoruz." dedi.

Teknemizi hem karada hem denizde gider hale getireceğiz

Mısır'da üretilen araçlar üzerinde Ar-Ge çalışması yaparak elektrikli motorla üretilen aracı hem karada hem denizde gider hale getirmek istediklerini belirten İşler, "Teknemize tekerlek takacağız. Denizde kapanıp karada açılacak. Denizden sahile doğru gelirken tekerlekleri indireceksiniz. Karadan çıkıp gideceksiniz." diye konuştu.

Kaş'ta orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor
GÜNDEM
Kaş'ta orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor

Jetski motoruyla ilerliyor

İşler, aracın fiziki görünümünün ünlü bir markanın otomobil modelinin denize uyarlanmış hali olduğunu ve deniz üzerinde jetski motoruyla ilerlediğini ifade etti.

Aracın motor gücünün 300 beygire kadar çıkabildiğini söyleyen İşler, şunları kaydetti:

"Aracımız, denizde otomobil sürme hissiyatı veriyor. Acayip bir duygu. Atraksiyonda da sınır yok. Deniz trafiği el verdiği ölçüde her yer müsait ama karada öyle değil. Karada takla atma, lastiğin patlaması, yanması riski var. Denizde öyle bir durum asla söz konusu değil. Deniz trafiği elverdiği ölçüde istediğiniz gibi drift atmakta özgürsünüz. Çok rahat bir şekilde o adrenalini yaşıyorsunuz."

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
GÜNDEM
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Abone Ol Google News
Fiyatı 4 bin lira

Fiyatı 4 bin lira

Yılan derisinden yapıyor.
10 yıllık işini bıraktı

10 yıllık işini bıraktı

​Şimdi siparişlere yetişemiyor kilosunu 60 liradan satıyor.
Teröre geçit yok

​Sızma girişiminde bulunan 7 PKK'lı terörist öldürüldü

​Dalgın annenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

​BDDK 21 konut şirketine tasfiye kararı aldı.

Adanalılar, yasaklar kalkar kalkmaz şırdancıya koştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.