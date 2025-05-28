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Antalya'da yürek yakan olay: Balkondan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da yürek yakan olay: Balkondan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

22:4928/05/2025, Çarşamba
IHA
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Balkondan düşen minik çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Balkondan düşen minik çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde balkondan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 1057. Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, evin balkonunda bulunan 2 yaşındaki İsmail Elsem, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İsmail Elsem'in cenazesi, adli tıpta yapılan işlemlerin ardından Serik'te toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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