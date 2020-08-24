Antalya'daki yangında 'buğdayımı kurtarın' diyerek ağladı

Serik'e bağlı Nebiler Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait bir helikopter ve 7 arazöz ile 20 personel müdahale etti.

DHA

Makilik alan tamamen yanarken, zeytin ağaçları da hasar gördü. Vatandaşlar helikoptere su dökeceği yeri işaret etmeye çalıştı. Bu sırada ahırı yanan Senem Okudan, ahırın yanında bulunan buğdayının kurtarılması için çırpınarak, "Buğdayımı kurtarın" diye bağırdı.

DHA

Yangın evlere sıçramadan bir saatte kontrol altına alındı. Yangında Kerim ve Tahsin Gümüş kardeşlerin 2 ahırı ve İbiş Cesur'unki ile birlikte 5 ahır, içinde bulunan buğday ve saman balyaları ile römork ve zirai aletler tamamen yandı.

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