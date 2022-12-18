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ANTALYA

Antalya'dan acı haber: Kanala düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde oyun oynadığı sırada Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Bekir Alnasır (2), hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Antalyadan acı haber: Kanala düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı sonrası Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Alnasır, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gökdere Yolaşır Mahallesi'nde meydana geldi. Büyük kardeşiyle DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında oynayan Bekir Alnasır, bir anda kanala düştü. Kardeşi serada çalışan babası Atallah Alnasır'a haber verdi. Baba, küçük Bekir'in düştüğü noktaya koştu, ancak suyun içerisinde oğlunu göremedi.

SERA SULAYAN KİŞİ FARK ETTİ

İhbarla olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük Bekir'i bulmak için çalışma başlattı. 30 dakika sonra sera sulayan bir kişi, Bekir'i düştüğü noktadan 200-300 metre ileride yosunlara takılmış halde gördü. Küçük Bekir, itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı sonrası Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Alnasır, hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Alnasır'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'SU ALIP, GÖTÜRMÜŞ'

Küçük Bekir'in babası Atallah Alnasır, "Serada çalıştığımız sırada çocuklarım kanal kenarında oynuyordu. Kanala düşünce diğer oğlum koşarak geldi. 'Bekir kanala düştü' diye bağırmaya başladı. Hemen geldik ancak Bekir'i göremedik. Suyun akımı çok fazla olduğu için alıp götürmüş. Baktık, göremedik. Bir vatandaş serasını sularken gördü ve hemen gittik. Ekipler geldi, çıkararak hastaneye götürdü. Oğlum hastanede hayatını kaybetti" dedi.

Çöpe atarken yakalandılar: Piyasa değeri 30 milyon Türk lirası
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda yurda giriş yapan 063 K 473 plakalı çekici, Kapıkule gümrük sahasında x-ray taramasına sevk edildi.
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. Ekiplerin dikkati sayesinde sürücünün uyuşturucu dolu valizleri çöp konteynerine attığı tespit edildi. Yapılan saha kamera araştırması çalışmaları sonucu polis ekiplerince yakalandı.
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sürücünün M 30A 896 plakalı çekiciyle koordineli olduğu tespit edildi.
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. Tespit edilen valizlerin yapılan tartımında piyasa değeri 30 milyon Türk lirası olduğu değerlendirilen 135 paket halinde 96 kilo 410 gram skunk maddesi ele geçirildi.
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Olayla ilgili Bosna Hersek uyruklu A.C. (39) ve Sırbistan uyruklu D.S. (29) gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Çöpe atarken yakalandılar: Piyasa değeri 30 milyon Türk lirası
Edirne'de valizler içinde 96 kilo 410 gram skunk maddesi ile yurda giriş yapan 2 tır sürücüsü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan valizleri çöpe atarken suçüstü yakalandı.

Arnavutköy'de vicdanları kanatan görüntü: Köpeği ezip yoluna devam etti
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Olay, cuma günü sabah saatlerinde Arnavutköyde bulunan bir sitede meydana geldi.
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Site içerisinde bekleyen servis minibüsü, hareket ettikten kısa süre sonra sokağın ortasında bekleyen köpeğe çarptı.
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Köpek aracın altından kıvranarak çıkarken, bir kaç metre sonra yere yığıldı. Kazayı fark eden servis şoförü, köpeği gördükten sonra araçta beklemeye devam etti.
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Bu sırada hemen yan taraftaki binanın balkonunda bulunan kişi ile bahçede oturan kişi de kazayı fark ederek sokağa baktı.
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ı. Acılar içerisinde kıvranan köpek oracıkta can verirken, servisin şoförü yoluna devam etti.
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Dakikalar sonra köpeğin öldüğünü gören site sakinleri ise şok geçirdi. Köpeğin başında çaresiz şekilde bekleyen site sakinleri daha sonra durumu köpeğin sahibine haber verdi.
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Ölen köpekten geriye ise, daha önce sokakta başka köpeklerle oynadığı anların görüntüleri kaldı. Köpeğin sahibi ailenin, köpeğin ölümüne neden olan servis şoföründen şikayetçi olacağı öğrenildi.
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Arnavutköy'de vicdanları kanatan görüntü: Köpeği ezip yoluna devam etti
Arnavutköy'de, bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi. Servisin şoförü kazayı fark etmesine rağmen, yerde kıvranan köpeğe bir süre baktıktan sonra araçtan inmeden yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Kaçan sürücü dakikalar sonra geri geldi
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Kaza, saat 04.00 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Fikirtepe mevkisinde meydana geldi.
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Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RJ 6725 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
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Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, kaza yapan otomobilin içinde kimsenin olmadığı görülürken, sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
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Ekipler büyük çapta hasarlı olan otomobil çevresinde inceleme yaparken, kazadan dakikalar sonra beliren bir kişi, sürücü olduğunu ileri sürdü.
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Ambulansa binen bu kişinin herhangi bir yarasının olmadığını fark eden polis ekipleri, durumu şüpheli bularak inceleme başlattı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
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Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Kaçan sürücü dakikalar sonra geri geldi
Kadıköy, İstanbul Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından sürücünün kaçtığı iddia edilirken, dakikalar sonra olay yerine gelen kişi, sürücü olduğunu ileri sürerek ambulansa bindi. Bu durumu şüpheli gören polis inceleme başlattı.


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