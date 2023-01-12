Antalya'yı fırtına vurdu: Ağaçlar devrildi yollar göle döndü

Antalya’da kuvvetli yağış ve hızı 60 kilometreyi geçen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu, hayatı durma noktasına getirdi. Meteorolojinin uyarısının ardından Antalya’ya 25 gün sonra yağmur geldi. Kent merkezinde etkisini artıran yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle çöp konteynerleri ve ağaçlar devrildi. Zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı.

DALGA BOYU 6 METREYİ BULDU

Fırtınanın etkisi ile Konyaaltı Caddesi’ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Sahildeki plaj işletmelerinin şemsiyeleri yırtıldı. Boyu zaman zaman 5-6 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridine vurdu. Ellerinde elektronik dedektörlerle dalgaların aşındırdığı sahilde yürüyerek değerli eşya arayanlar, rüzgara ve yağmura aldırış etmedi.

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SAKLIKENT’E KAR YAĞDI

Antalya’nın zirvesi olarak bilinen Saklıkent Kayak Merkezi’ne de ilk kar yağdı. Kayak merkezi, dakikalar içinde beyaza büründü. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Kepez ilçesine 65,5, Muratpaşa’ya 55,5, Serik’e 42 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı ise Kumluca’da 71,3, Kemer’de 66, Konyaaltı’nda 60 kilometreye kadar ulaştı. Bu arada Isparta ve Burdur’da da yağmur etkili oldu. En yüksek rüzgar hızı Isparta Gölcük Milli Parkı’nda 102,3 kilometre, Isparta merkezde 46,8 kilometre ölçüldü.

Akdeniz foku göründü

Fırtına sebebiyle Kaleiçi Yat Limanı’nda oluşan dalgalarla mücadele eden Akdeniz foku görüntülendi. Dalgaların arasından geçerek Yat Limanı’nı sığınan Akdeniz foku, bir süre burada bekledikten sonra yeniden gözden kayboldu. Bu arada Park Bahçeler ile Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, su basması, ağaç kopması gibi 13 ayrı olaya müdahale etti.