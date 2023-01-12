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ANTALYA

Antalya'yı fırtına vurdu: Ağaçlar devrildi yollar göle döndü

Antalya'da yağış, kuvvetli rüzgar ile birlikte hızı 60 kilometreyi bulan fırtınada şehrin birçok noktasında ağaçlar devrildi. Sokak ve caddeler göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Dev dalgalar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni esir aldı. Boyu 5-6 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini vurdu. Antalya'nın zirvesi Saklıkent Kayak Merkezi'ne de ilk kar yağdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyayı fırtına vurdu: Ağaçlar devrildi yollar göle döndü
​Antalya’da kuvvetli yağış ve hızı 60 kilometreyi geçen fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya’da kuvvetli yağış ve hızı 60 kilometreyi geçen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu, hayatı durma noktasına getirdi. Meteorolojinin uyarısının ardından Antalya’ya 25 gün sonra yağmur geldi. Kent merkezinde etkisini artıran yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle çöp konteynerleri ve ağaçlar devrildi. Zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı.

DALGA BOYU 6 METREYİ BULDU

Fırtınanın etkisi ile Konyaaltı Caddesi’ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Sahildeki plaj işletmelerinin şemsiyeleri yırtıldı. Boyu zaman zaman 5-6 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridine vurdu. Ellerinde elektronik dedektörlerle dalgaların aşındırdığı sahilde yürüyerek değerli eşya arayanlar, rüzgara ve yağmura aldırış etmedi.

SAKLIKENT’E KAR YAĞDI

  • Antalya’nın zirvesi olarak bilinen Saklıkent Kayak Merkezi’ne de ilk kar yağdı. Kayak merkezi, dakikalar içinde beyaza büründü. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Kepez ilçesine 65,5, Muratpaşa’ya 55,5, Serik’e 42 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı ise Kumluca’da 71,3, Kemer’de 66, Konyaaltı’nda 60 kilometreye kadar ulaştı. Bu arada Isparta ve Burdur’da da yağmur etkili oldu. En yüksek rüzgar hızı Isparta Gölcük Milli Parkı’nda 102,3 kilometre, Isparta merkezde 46,8 kilometre ölçüldü.

Akdeniz foku göründü

Fırtına sebebiyle Kaleiçi Yat Limanı’nda oluşan dalgalarla mücadele eden Akdeniz foku görüntülendi. Dalgaların arasından geçerek Yat Limanı’nı sığınan Akdeniz foku, bir süre burada bekledikten sonra yeniden gözden kayboldu. Bu arada Park Bahçeler ile Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, su basması, ağaç kopması gibi 13 ayrı olaya müdahale etti.

Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çok sayıda kent şiddetli sağanağa teslim olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadenizin batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege ile Batı Akdenizin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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PUS VE SİS BEKLENİYORYağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesirin güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Ispartanın güney, Burdurun doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.
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Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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KUVVETLİ RÜZGARA DİKKATRüzgarın genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolunun batısı ile Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kmsaat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISIYağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesirin güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Ispartanın güney, Burdurun doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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Rüzgarın; Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolunun batısı ile Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kmsaat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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Meteorolojinin internet sitesindeki beş günlük hava raporu şöyle:
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Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çok sayıda kent şiddetli sağanağa teslim olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri şiddetli sağanak yağışın etkisi altına girecek. Yağışların Ege, Batı Akdeniz, Antalya, Burdur, Balıkesir ve Isparta çevrelerinde çok kuvvetli olması beklenirken, fırtına uyarısı da yapıldı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.
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