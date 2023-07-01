Antik Hatay’a arkeoloji sondajı

Depremin vurduğu 11 ilde kültürel varlıkların korunması ve tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, yürütülen faaliyetler hakkında Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Hatay’da antik döneme ilişkin kazı çalışmaları yürüteceklerini belirten Coşkun, “Bundan sonra bilhassa Hatay özelinde Kurtuluş Caddesi’ne kadar olan tarihi Hatay’da, muhtelif sondajlar açarak antik dönem Hatay’ı bilimsel olarak belgelemeye çalışacağız. Bu kısa vadeli bir çalışma olmayacak” dedi.

MOLOZLAR KARIŞTIRILMADI

Bölgede yürütülen diğer çalışmalara da değinen Coşkun, “Zarar gören eserlerden bir kısmının restorasyon ve rölöve çalışmaları tamamlandı, bir kısmında ise bu çalışmalar devam ediyor. Tescilli kültür varlığına ait kültür molozlarının modern molozlarla karışmaması için tedbirlerimizi aldık. Bir hafta içinde nakledilmesi gereken eserlerimizin naklini de tamamladık. Deprem 6 Şubat’ta oldu, biz 21 Şubat’ta Diyarbakır Müzesi’ni açılışa hazır hale getirdik. Artçı depremler devam ettiği için bazı müzelerimizi henüz açmadık” diye konuştu.

ÖZEL MÜLKİYETE HİBE

Türkiye’de ilk defa enkaz arkeolojisi yürütüldüğünü anlatan Coşkun, şu bilgileri verdi: “Taşınabilir eserlerle taşınmaz parçalarının tespiti için arkeolojik çalışma yapılıp eserler gün yüzüne çıkarıldı. Bunlar temizlendi, toparlandı ve her kimin mülkiyetinde bulunursa bulunsun, müzelerimizde koruma altına alındı. Afet bölgesi kazı başkanlıkları kurduk. Özel mülkiyette bulunan tescilli kültür varlıklarına hibe desteği vereceğiz. Deprem bölgesinde tescilli kültür varlığı bulunan herkes 15 Temmuz’a kadar ilgili il müdürlüğümüze müracaat ederek hibe alabilecekler.”

DİJİTAL KOPYALAR ELİMİZDE

Tescilli kültür varlıklarının yüzde 85’inin rölövesinin koruma kurullarında bulunduğunu belirten Yahya Coşkun, şöyle konuştu: “Yani tamamen yıkılmış olsa bile elimizdeki dijital kopyalarla aynısını tekrar inşa edebilecek durumdayız. Bunu yaparken de eserin kendi malzemesini kullanmaya çalışıyoruz. Kültür varlığının taşınmasının gerekliliği durumunda enkazın tamamını başka bir yere naklediyoruz. Yüzlerce nakil yaptık. Bunların her biri afet bölgesi kazı başkanlığımız tarafından ilk halleri, doğal halleri, taşınırkenki ve taşındıktan sonraki halleri fotoğraflanarak kaydedildi.”







