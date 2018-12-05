Gündem AÖF sınav sonuçları açıklandı
EĞİTİM

AÖF sınav sonuçları açıklandı - AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları açıklandı

AÖF güz dönemi ara sınavlarına giren öğrencilerin bekleyişi son buldu. 24-25 Kasım tarihlerinde düzenlenen AÖF sınavının sonuçları açıklandı. AÖF sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını bilgilerini ile Anadolu Üniversitesinin sitesinden öğrenebiliyor.

Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

24-25 Kasım tarihlerinde yapılan AÖF Güz Dönemi ara sınavlarının sonuçları öğrenci otomasyonunda erişime açıldı. Adaylar sisteme giriş yaparak AÖF sonuçlarını sorgulayabiliyor. AÖF sınav sonuçları açıklandı.

AÖF sınav sonucunu öğrenmek için tıklayınız

AÖF sınavında ter döken öğrenciler, sonuçlarını açıklanmasını bekliyordu. Öğrenciler sonuçları TC kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmayacak.

Sınav sonuçlarına itiraz

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Mazeret sınavı

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

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