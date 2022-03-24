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EĞİTİM

AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı! İşte MEB AÖL sonuç sorgulama ekranı!

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınav sonuçları büyük merakla bekleniyordu. 24 Mayıs Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL sınav sonuçları açıklandı: aolweb.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!
aöl sınav sonuçları açıklandı

AÖL sınav sonuçları açıklandı. AÖL 2.dönem sınavları online bir şekilde gerçekleştirilmişti. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının nasıl sorgulanacağı merak kazandı.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Merakla beklenen AÖL sınav sonuçları 24 Mart itibarı ile açıklandı. Adaylar, hemen aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla AÖL sonuç sorgulama işlemini yapabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklandı. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/o... üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 3.dönem sınav tarihleri açıklanmadı. AÖL sınav tarihleri ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

AÖL'DE KAÇ KEZ SINAV YAPILIR?

Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir) Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez.

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