​Açık lise sınavları son gün ne zaman?

AÖL 3. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı takvimi aracılığıyla belli oldu. AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı ile 20 Temmuz Çarşamba günü başlayan sınavlara iştirak eden öğrenciler derslerini başarılı bir şekilde vermeye çalışıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 3. dönem Açık Lise sınavları ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte AÖL sınav takvimi...

MEB AÖL 3. DÖNEM AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi yani AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başladı. 20 Temmuz saat 09:30 itibarıyla başlayan sınavlar 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı üzerinden istedikleri bir saatte sisteme girerek sınavlarını online olarak gerçekleştirebiliyor.

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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI SON GÜN NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları 29 Temmuz Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

AÖL SINAVI ONLİNE MI?

Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı III. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi'ne göre online olarak yapılacak.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrenciler Bakanlıkça belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

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Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri öneriliyor.