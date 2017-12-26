Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt genelinde gerçekleştirdiği açık lise sınavlarına katılan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları bilgisinin açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, mezun olabilmek veya sınıf atlayabilmek için sınavlara katılım sağlayan adayların merakla araştırdığı AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9-10 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği AÖL sınavları ardından AÖL sınav sonuçları sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi ancak AÖL sınav sonuçlarının 31 Aralık tarihine kadar açıklanması öngörülmektedir.

AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

09-10 Aralık 2017 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/1.dönem Sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı.

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SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılıyor.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/or... adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmıyor. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacak.