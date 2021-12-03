AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlıyor? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için bekleyiş başladı. AÖL sınavları online olarak gerçekleştirilecek. AÖL online sınavları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? AÖL sınav giriş ekranı ve sınav tarihleri haberimizde...

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