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EĞİTİM

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlıyor?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için bekleyiş başladı. AÖL sınavları online olarak gerçekleştirilecek. AÖL online sınavları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? AÖL sınav giriş ekranı ve sınav tarihleri haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlıyor?
aöl

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) sınavları hafta sonu başlıyor. Öğrenciler sınavlara çevrimiçi olarak katılacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık Lise Sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.

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